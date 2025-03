Manes denunció penalmente a Santiago Caputo por amenazas coactivas

Miércoles, 5 de marzo de 2025

El funcionario radical aseguró sentir "angustia, preocupación, temor y desazón", pidió ser querellante y protección para su familia. La reconstrucción de los hechos y un "disciplinamiento al resto de los legisladores".



El diputado nacional Facundo Manes presentó este martes una denuncia penal contra el asesor presidencial Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas, tras el tenso cruce que protagonizaron a la salida de la Asamblea Legislativa. El funcionario radical aseguró sentir "angustia, preocupación, temor y desazón", pidió ser querellante y protección para su familia.



En su escrito, Manes destacó que "una situación fue cuando el señor Santiago Caputo gritaba desde el palco", "y otra muy diferente y claramente delictiva fue cuando ya finalizado el discurso presidencial, deliberadamente tomó la decisión de ir en mi búsqueda (...) bajando las escaleras, tomando por el pasillo para encontrarme y encararme a la vista de todos y repetirme al oído comentarios con clara connotación amenazante". Por esto, aseguró que Caputo actuó bajo "una decisión clara, fría y sin mareos emotivos del momento".



"Las frases: ‘No sabes quién soy. O vos vas a conocerme’ me generan angustia, preocupación, temor y desazón", explicó el funcionario y afirmó que tales advertencias representan una "implícita amenaza al resto de los legisladores", considerando "el poder que exhibe Santiago Caputo en el día a día". "Lo que inquieta y preocupa seriamente es que el señor Caputo efectivamente se presenta, exhibe y tiene real influencia en organismos relevantes vinculados al Poder Ejecutivo Nacional, como ser la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y ARCA (ex AFIP), entre otros", ejemplificó.



"Es decir, el señor Santiago Caputo me notificó personalmente con un mecanismo intimidatorio que utilizará dichas estructuras estatales para que pueda conocer el poder que detenta; en otras palabras, para ser perseguido por dichos organismos —o cualquier otro— al amparo de sus pedidos e influencias. Demás está decir que no tengo dudas que el imputado puede hacer efectiva esa amenaza e —incluso— causar cualquier otro tipo de daño a mí o a familiares", denunció Manes.



Asimismo, respecto al delito del que acusa al asesor presidencial, ahondó: "Se trata de amenazas coactivas, toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para intimidar a un Diputado Nacional (lo que constituye, además, una inconstitucional intromisión en el desempeño de un legislador en los términos previstos por el art. 68 de la Constitución argentina) con el fin de que ese Diputado deje de hacer algo, en este caso, que deje de hacer críticas en el marco de su función, a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos —se entiende— el Presidente de la Nación. Y, a su partir, una suerte de disciplinamiento al resto de los legisladores no partidarios".



Manes recordó que Caputo "se trata no sólo del principal asesor del Presidente Milei, sino que tiene injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado, por más que no tenga asignadas tareas fijas". Por ello, también disparó contra Javier Milei, por cómo se refirió a los hechos en una entrevista: "No sólo le otorgó poca relevancia al tema, sino que, ni siquiera expresó algún tipo de reprimenda o sanción a una persona que —objetivamente— acaba de cometer un delito".