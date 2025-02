Milei presentará 35 proyectos de ley, las promesas cumplidas y el futuro de la gestión

Jueves, 27 de febrero de 2025



El Presidente hablará el sábado a las 21 por cadena nacional en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias



Faltan pocas horas para la inauguración del 143° período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y el presidente Javier Milei se enfoca en terminar su discurso. No quiere dejar detalles al azar, a tal punto que no irá a la asunción de su par uruguayo, Yamandú Orsi, quien asumirá su cargo el mismo sábado 1° de marzo, alrededor de las 13.30.



Otro capítulo del discurso será sobre “la batalla cultural”, sobre la que el oficialismo insiste en cada presentación pública, como en las cumbres conservadoras o en foros internacionales como el de Davos o la Asamblea de Naciones Unidas.



En el Gobierno cayó muy mal la decisión de los legisladores de Unión por la Patria que ya anunciaron que no concurrirán a escucharlo porque están decepcionados con el trato que reciben de parte del líder libertario. Por ese motivo piensa incluir referencias a la oposición aunque esta vez sin menciones a “la herencia recibida” sino al comportamiento opositor sobre los proyectos del oficialismo que encontraron resistencia en el ámbito legislativo, como ocurrió recientemente con los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, quienes fueron propuestos para ocupar los lugares vacantes dentro de la Corte Suprema de Justicia.



Aunque ya se enviaron las invitaciones a gobernadores y a embajadores, en Balcarce 50 todavía carecen de algunas confirmaciones. Los representantes diplomáticos ocuparán dos palcos especiales y, además, se está diagramando el esquema de cobertura para los medios de comunicación dentro del recinto.



El Presidente invitará a la sesión a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, a quienes acaba de designar por decreto, en comisión durante un año, para integrar la Corte Suprema. Podría darse la foto de la nueva integración del Máximo Tribunal, junto a Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Todavía no se sabe si a Lijo y a García Mansilla la Corte podrá tomarles juramento antes del discurso.



Con la vicepresidente Victoria Villarruel, titular del Senado, y con Martín Menem, al frente de la Cámara de Diputados, hubo varias reuniones en los últimos días del personal de Casa Militar, encargado de la seguridad presidencial. Se determinó restringir el acceso de algunos funcionarios con rango inferior al de secretario y los ministros del Gabinete saldrán en “cápsulas” desde la Rosada.