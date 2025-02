Nación aumentará los sueldos de jubilados desde marzo Jueves, 27 de febrero de 2025 Además de los nuevos montos para los haberes mínimo y máximo, también dio a conocer cómo quedan las bases imponibles en el mes de marzo y no se confirmó que pasará con el bono. La ANSES anunció los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones que entrarán en vigencia desde marzo. Estos ajustes se realizan según la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, la cual toma como referencia la inflación medida por el INDEC.



ANSES: cómo se ajustan las jubilaciones



El sistema actual de movilidad previsional se ajusta mensualmente en función de la inflación de dos meses previos, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados. De esta manera, el aumento que se aplicará en marzo reflejará la variación de precios registrada en enero, que fue del 2,2%. Este esquema reemplazó la anterior Ley de Movilidad, permitiendo una actualización más rápida de los haberes previsionales.



Jubilaciones: cómo quedan las bases imponibles en marzo



Asimismo, se establecieron nuevas bases imponibles mínima y máxima, que serán de $94.008,14 y $3.055.220,44, respectivamente, según el artículo 9° de la Ley N° 24.241. Dicho artículo dispone que las remuneraciones no pueden ser inferiores a tres veces el valor del módulo previsional (MOPRE) y que, para el cálculo de aportes previsionales, la base imponible máxima equivale a 75 veces dicho módulo.



Qué pasará con el bono para jubilados



Por otro lado, el bono de $70.000 que el Gobierno vino otorgando a jubilados con ingresos más bajos continuará vigente. Este beneficio se destina a quienes perciben la jubilación mínima y, en el caso de quienes la superen, se ajustará de manera proporcional hasta un máximo de $349.121,71. Sin embargo, a diferencia de los haberes previsionales, el bono no se actualizará según la inflación y se mantendrá fijo durante todo el año 2025, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los beneficiarios.