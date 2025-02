Forestales del NEA preocupados por importación de casas de madera

Lunes, 24 de febrero de 2025

Cuestionan la apertura indiscriminada a la industria china y la falta de controles de calidad técnica y el perdón impositivo, que se mantiene para las viviendas producidas en territorio argentino.

La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) expresó su preocupación por la creciente importación de módulos habitacionales que compiten de manera desleal con la fabricación local de casas de madera.



Según la entidad, estos productos importados, principalmente desde Estados Unidos y China, ingresan al mercado con costos significativamente menores, gracias a la exención de controles técnicos y la falta de presión tributaria, lo que dificulta la competencia para los productores locales.



Durante una reciente reunión de la Comisión Directiva de APICOFOM, se informó que existían negociaciones para la venta de módulos habitacionales, placas y aberturas en la zona de Vaca Muerta. Sin embargo, la aparición de ofertas extranjeras a precios mucho más bajos ha complicado el panorama para la industria local. "Los números que manejan los importadores son muy difíciles de igualar, y además ingresan con ciertos privilegios que nosotros no tenemos", señalaron desde la asociación.



La situación se agrava por los altos costos internos y la presión impositiva que enfrentan los productores locales en todos los niveles del Estado. "El futuro no es alentador porque, bajo las condiciones actuales, es inviable ser competitivos", afirmaron desde APICOFOM. Esta realidad contrasta con los objetivos planteados en el Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030, que busca fomentar la construcción de viviendas de madera como parte de una estrategia de desarrollo sostenible.



FAIMA

También la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) manifestó su preocupación ante la creciente oferta de viviendas prefabricadas importadas, señalando que esta situación representa una amenaza real para toda la cadena productiva de la construcción con madera y muebles en el país.



Para FAIMA, según infirmó el sitio argentinaforestal.com, se trata de una real amenaza hacia la industria nacional de toda la cadena productiva de construcción con madera y muebles, producto de la importación de viviendas prefabricadas.



"Es de vital importancia saber que este tipo de paquetes no cumplen con las normativas técnicas del mercado constructivo argentino", denuncian.



Hace muchos años que desde la industria de la Madera y Mueble trabajan en el posicionamiento del material en Argentina. "Hoy, logramos un posicionamiento que ha cambiado radicalmente y nos encontramos en un proceso de crecimiento sostenido, a pesar de las dificultades que se presentan en el camino", indicaron en un reporte de prensa difundido por la entidad.



Comparado con 10 o 20 años atrás, se puede observar un cambio significativo en la demanda y en la oferta de construcciones con madera.



De hecho, hace algunos años, la madera no era considerada un material de construcción relevante en Argentina y se utilizaba principalmente para elementos decorativos o en construcciones rurales.