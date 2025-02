Los correntinos necesitaron más de 800 mil pesos para no ser pobres Viernes, 21 de febrero de 2025 Este relevamiento refleja el costo de vida con respecto a la alimentación básica y los servicios esenciales para el bienestar de cada familia. Según ISEPCI, este estudio fue realizado en más de 300 negocios de seis localidades de la provincia.

Silvana Lagraña, directora del ISEPCI Corrientes, expresó: "El Índice Barrial de Precios (IBP) de enero dio cuenta de una variación mensual con disminución de 4,88% en ambas canastas. Siendo la variación anual de 61,76% en la Básica Total (la que mide la línea de la pobreza) y de 49,71% en la Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia".



Con ese rigor, amplió: "Si bien en este mes se registran disminuciones, de forma aislada es un dato positivo. Si bien la inflación es menor, comparada con períodos anteriores, esta sigue siendo alta. Además, se da en un contexto que continúa caracterizándose por la caída del consumo".





El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) de Corrientes comunicó ayer que, según relevamientos contenidos en su Índice Barrial de Precios (IBP), durante el mes de enero, una familia tipo (integrada por dos adultos.



y dos niños) necesitó aquí $861.443,55 para no caer bajo la línea de la pobreza y $377.826,12 para no ser indigente.