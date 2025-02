Milei trató de evadir su responsabilidad: "Yo no lo promocioné, lo difundí" Martes, 18 de febrero de 2025 El Presidente se refirió por primera vez a las acusaciones de estafa y aseguró: "Yo obré de buena fe y me comí un cachetazo".

El presidente Javier Milei habló por primera vez del escándalo con la criptomoneda $LIBRA y buscó despegarse de cualquier tipo de ilícito.



"Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto no tengo problemas de dar la cara (...) Desde la política tradicional están nerviosos, las encuestas nos dan a nosotros, la economía se está recuperando, la inflación va a estar cerca del 1%, bajamos la pobreza, saben que si nos va bien, no vuelven más, van camino a la extinción", comenzó Milei en diálogo con Jonatan Viale en TN.



"Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas", continuó.



Sobre su relación con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, explicó que lo conoció en octubre de 2024 en la Casa Rosada: "Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de Libra, yo le di difusión".



"Una vez que publico el tuit, aparecen personajes diciendo que me hackearon la cuenta, lo cual es falso. No me voy a estar escondiendo atrás de un hackeo, me parece una aberración, por eso fijé el tuit. Ahí empecé a ver como se generaban comentarios negativos, por eso ante la duda lo borré. Desde mi punto de vista, como se generaba ruido, borré el tuit", agregó.



Por otra parte, Milei desmintió que los afectados sean 44 mil personas y aseguró que el número ronda los 5 mil: "Es falso que sean 44 mil personas. Había muchísimos bots. En el peor de los casos había 5 mil personas. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Había personas hiper especializadas que participaron de este evento, esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad, sabían muy bien el riesgo a donde estaban entrando. Es un problema entre privados y lo hicieron voluntariamente".



"Yo no promocioné, lo difundí. Lo hice porque soy un tecnoptimista fanático. Toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos. No cometí ningún error exenta, porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir "tengo algo para aprender". Tengo que aprender que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí", añadió.



Con relación a la investigación judicial, el mandatario señaló: "Nosotros ahora pedimos la intervención de la oficina anticorrupción, que investigue a todos, hasta a mí mismo, eso nunca pasó. No sé si alguien se llevó algo, pero eso no me corresponde a mí. Yo tengo plena confianza en todos los funcionarios míos. No me pagaron por hacer esto. El propio Davis dice que no tengo nada que ver, que no me llevo un mango de todo esto. No sé si es una cama política. Las investigaciones dirán qué pasó y qué no pasó".



Al ser consultado por los pedidos de juicio político, arremetió contra el kirchnerismo: "Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Vos sabés que el kirchnerismo nunca explicó qué pasó con los 600 millones que se llevó a Santa Cruz, nunca pudieron. A guita de hoy serían mil doscientos millones de dólares. Ellos me vienen a pedir explicaciones".



Y se refirió específicamente a Cristina Fernández de Kirchner: "Que me diga algo una persona dos veces condenada, la de la causa Hotesur. En su vida ejerció y tiene una fortuna enorme. Que explique la fortuna de la hija en el banco Galicia. Que venga esa estafadora, esa chorra a cuestionarme a mí, ella nunca bajó la inflación (...) Se la pasa hablando de los jubilados. El sistema dice que cuanto más gana uno, menos gana otro y ella cobraba 35 millones. No hay mayor estafador en la historia argentina que ella. No hay mayor estafa que el kirchnerismo".



Por último, descartó que el escándalo de $LIBRA afecte su imagen de cara a las elecciones legislativas: "Si estuviéramos en una situación complicada, no podríamos pisar la calle y en lugar de eso le generamos problemas a los custodios. Me saco un montón de selfies. Pero la realidad es que tengo que asimilar que la vida como la hacía antes no se puede. Yo no me tomo la cosa como si fuera presidente, para mí esto es un trabajo".