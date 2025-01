Milei y su discurso en Davos: "Termina como un cachivache" Jueves, 30 de enero de 2025

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este jueves un duro mensaje contra Javier Milei por el discurso que el jefe de Estado brindó en el Foro Económico de Davos y criticó que el líder de La Libertad Avanza se dedicó a "insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales".





En su posteo en su cuenta en X, la ex vicepresidenta le pidió al Presidente que cambié al que le "escribe los discursos". "El que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís", sostuvo Cristina Kirchner.