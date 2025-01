Oficializan baja temporal y quita de retenciones

Martes, 28 de enero de 2025



Para acceder a la reducción, los exportadores deberán liquidar el 95% de las divisas en un plazo de 15 días

Con la publicación en el día de hoy del decreto 38/2025, el Gobierno oficializó la baja temporal de retenciones para productos clave del agro argentino, que tendrá vigencia desde hoy y hasta el 30 de junio de 2025, junto con la eliminación total de retenciones para productos elaborados por economías regionales.





De acuerdo con la norma, los exportadores podrán acceder a la nueva alícuota establecida “en la medida que, adhiriendo a dicho beneficio a través de los mecanismos que a tal efecto establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (arca), liquiden al menos el noventa y cinco por ciento (95 %) de las divisas respecto de esas mercaderías en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente medida y hasta 15 días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente, ya sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y/o supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación externa”.



También se establece que, de no cumplirse con los plazos y porcentajes indicados en el párrafo anterior, los exportadores deberán tributar la alícuota del derecho de exportación previa a la reducción que entra en vigencia el día de hoy.





El texto del decreto destaca que “los objetivos de la gestión es potenciar la inserción internacional de la República Argentina, acompañada de un incremento de las exportaciones agroindustriales que hoy representan más del 60 % del total exportado por el país y que en el año 2024 han mostrado una performance positiva con un crecimiento en valor superior al 25 % respecto del año anterior”.Señala, además, el particular contexto que vive el sector agropecuario, golpeado por una sequía que afecta sus rendimientos y por contexto internacional de precios bajos para dichos productos, situación que “requiere de la instrumentación de políticas que permitan no solo su recuperación a corto plazo sino la mejora de su perspectiva de exportación”.



El Gobierno Nacional también eliminó las retenciones (Derechos de Exportación) para las economías regionales y otros productos, como el algodón, azúcar, golosinas y chocolates, entre otros (Foto: Shutterstock)



Productos alcanzados

Como resultado de la presente reducción, los aranceles de exportación resultantes por productos son: soja (poroto) baja de 33% a 26%; soja (aceite y harina), del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7%, al 5,5%.





Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional eliminó las retenciones (Derechos de Exportación) para las economías regionales y otros productos. La medida alcanza a productos tales como azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas, chocolates y otros. Estos bienes representaron más de 1.100 millones de dólares de exportaciones en el año 2024.



Tal como se expresa en el texto de la norma “el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo, contribuyendo al fortalecimiento de las reservas internacionales del Estado Nacional”.



Por lo que el Gobierno destaca que, “resulta necesario fortalecer este impulso exportador potenciado por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.



En este sentido, “la medida propuesta persigue el objetivo de promover el incremento en las ventas a mercados externos, mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, así como de su red de interacción, fortalecer el arraigo, el desarrollo de las economías regionales y además propender a mejorar la calidad de los productos”.