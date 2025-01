Hay que generar ingresos por $1.024.435 para no ser pobres Jueves, 16 de enero de 2025 Se toma como unidad de medición a una familia de cuatro integrantes que no paga alquiler. Si la misión es no ser indigentes, el monto requerido es de $449.314. La Canasta Básica Total (CBT) subió 106,6% durante 2024, y la Alimentaria (CBA) 86,7%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que en diciembre, una familia integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar (que no paga alquiler) necesitó $1.024.435 para no ser pobre.



En tanto, ese mismo núcleo familiar, en el último mes de 2024, requirió $449.314 para no ser indigente.



Tendencia

En línea con lo que ocurrió en los últimos meses, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron por debajo de la inflación en diciembre último y terminaron 2024 con un incremento acumulado que también fue inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC).



En el primer caso, el alza mensual fue de 2,3% y el anual ascendió a 86,7%, mientras que en el segundo, esas cifras fueron de 2,3% y 106,6%, respectivamente.



El dato, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tiene gran relevancia mes a mes, puesto que la CBA se utiliza para determinar la línea de la indigencia; mientras que la CBT se usa para delimitar el umbral de la pobreza.



Dada su evolución por debajo de la inflación, es de esperar que ambos indicadores muestren un descenso también en su próxima medición.



De todos modos, el monto que necesita una familia tipo para no ser pobre, sigue pareciendo difícil de alcanzar para los hogares de menores ingresos.



Tres, cinco y uno

Según informó el INDEC, un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $815.570 en diciembre para no ser pobre.



Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se requirió una suma de $1.077.480.



En cuanto a lo que se precisa para no ser indigentes, una persona que vive sola requirió generar $145.409. Una familia de tres integrantes necesitó $357.706 y si conviven cinco personas, tuvieron que alcanzar los $472.579.