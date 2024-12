YPF aumentará 1,75% los precios de los combustibles a partir del viernes 3 de enero

Lunes, 30 de diciembre de 2024



El impacto en la nafta súper será de unos $19 el litro. Se trata del menor incremento aplicado por las petroleras en los últimos doce meses y su entrada en vigencia se prorrogó unos días respecto de la práctica habitual



Como todos los meses, se espera que en las primeras horas de enero las empresas de combustibles apliquen nuevos incrementos en los precios de sus productos. Sin embargo, esta vez la suba llegaría un poco más tarde de lo habitual.





Según confirmaron fuentes del mercado. YPF aumentará el precio de sus combustibles un 1,75% promedio en todo el país, pero el incremento se verá reflejado en los surtidores recién desde el próximo viernes 3 de enero. "Se trata del menor aumento mensual de los últimos 12 meses", sostuvieron las voces allegadas a la compañía.



La decisión de prorrogar por unas horas el aumento se explica por el impacto que la medida tendría sobre el bolsillo de quienes viajan por vacaciones en los primeros días del año.





Los nuevos valores



Con el aumento del 1,75%, la nafta súper pasará de $1.108 a $1.127, en tanto que el gasoil común saltará de $1.123 a $1.142 aproximadamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por su parte, el litro de nafta premium, que hoy cuesta $1.370, llegará a $1.394 y el gasoil premium dejará de costar $1.123 para pasar a venderse a un valor en torno de $1.142 el litro.



Claro que los precios varían sustancialmente en las diferentes provincias del país, por lo que ese recomendable para quienes viajan en auto que estudien cuáles son las estaciones de servicio más económicas en su ruta. Una buena elección, puede significar el ahorro de varios miles de pesos en una sola carga.





Por citar un ejemplo, quienes viajan a Misiones, no se encontrarán con la nafta súper a $1.108, como la encuentra hoy en CABA, sino que verán un valor en boca de expendio de $1.204. Si bien no parece una diferencia tan significativa, se vuelve importante cuando se calcula el costo de llenar el tanque. Un auto con tanque de 50 litros, demandaría $55.400 en Buenos Aires, pero habría que desembolsar $60.200 para llenarlo en tierra misionera.



La política de precios



Aunque en la práctica no es el Gobierno el que coloca los precios de los combustibles, sino las empresas, la decisión tomada por YPF va de la mano de la política implementada por el Estado nacional en materia energética.



El ministro de Economía, Luis Caputo, definió hace algunas horas que las boletas finales para los usuarios de luz aumentarán en enero 1,6% y 1,8% las de gas natural según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El porcentaje de incremento está vinculado con el objetivo de apuntalar la desaceleración de la inflación y llegar lo más rápido posible a niveles por debajo del 2% mensual.



La premisa es que los incrementos se mantengan en esa pauta al menos durante el verano o que incluso sean más bajos. El Gobierno sí tiene previsto avanzar desde marzo con una revisión tarifaria que implicará incrementos en los servicios públicos de la energía, prevén, no mayores a los dos dígitos para los hogares y una profundización de la motosierra sobre los subsidios.



Mejoran las ventas



Las ventas de combustible en la Argentina acumularon en noviembre dos meses consecutivos de crecimiento según un informe realizado por Surtidores en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en línea con la sensación de recuperación que observan las empresas petroleras. No obstante, los niveles de despacho de nafta y de gasoil continúan muy por debajo de los del año pasado, momento en el que los precios se encontraban atrasados y en los que se vivieron tensiones de abastecimiento.



El trabajo muestra que la demanda total de combustibles volvió a estar por debajo del mismo mes del año pasado, por doceavo mes consecutivo. La caída fue del 10,5% interanual y aceleró respecto a la retracción del 8,8% que había arrojado en octubre.



"Como dato relevante, vale destacar que el comparativo intermensual por segundo mes consecutivo fue positivo para el sector, con un incremento en las ventas del 3,9%", destacó Surtidores.