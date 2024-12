Habilitaron el plus extraordinario de la tarjeta Sapucay Viernes, 27 de diciembre de 2024

El beneficio entra en vigencia a partir de este viernes. El Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, confirmó que a partir de este viernes se encuentra habilitado el plus extraordinario de fin de año para los beneficiarios de la tarjeta Sapucay.



De esa manera, según informó Gaya, el plus en la tarjeta será de $18.000 para los que vienen percibiendo $9000 todos los meses. En tanto, el grupo que se le carga mensualmente $15.000 recibirá un extra de 30 mil pesos para realizar compras en los comercios adheridos.