El inesperado encuentro de Lionel Messi con Nicki Nicole

Viernes, 27 de diciembre de 2024



El mejor jugador del mundo y la cantante se encontraron y sorprendieron a todos.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y la cantante Nicki Nicole se reunieron este jueves en la casa del "10".



El ex Barcelona se encuentra en el país de vacaciones para pasar Navidad y Año Nuevo junto a su familia y tuvieron la inesperada visita de la rosarina al barrio privado donde están ubicados "Leo" y su pareja Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.



En la imagen, el astro argentino posó con el pantalón de futbol del Inter Miami, equipo actual de Messi, y con una musculosa negra.



Si bien el cónclave fue sorpresivo, no fue la primera vez que ambos se encontraron ya que Nicki Nicole lo había visitado con otros miembros de la escena artística (Bizarrap y su ex pareja, Peso Pluma) luego de un partido de "Las Garzas" a fines del 2023.