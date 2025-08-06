Encontraron una rata del tamaño de un gato y crece la preocupación por una plaga

Miércoles, 6 de agosto de 2025

Vecinos y autoridades de North Yorkshire advierten que el hallazgo no es un caso aislado y exigen medidas urgentes.



La captura de una rata de casi 60 centímetros de largo en una vivienda de North Yorkshire encendió todas las alarmas en Inglaterra. El animal, que según los vecinos "es casi del tamaño de un gato chico", fue encontrado por exterminadores y generó un fuerte reclamo a las autoridades locales.



Las impactantes imágenes compartidas por los concejales David Taylor y Stephen Martin se hicieron virales: en las fotos se puede al roedor dentro de una bolsa plástica, listo para ser desechado. Pero lo que más preocupa a los habitantes de la zona es que, según los funcionarios, "no es un caso aislado".



Una plaga que avanza y pone en jaque a los vecinos



Taylor y Martin advirtieron que la presencia de ratas "de tamaño impactante" se está volviendo cada vez más común en la región.



"Es casi del tamaño de un gato chico. Y no es una excepción", remarcaron en un posteo en redes sociales, donde calificaron la situación como "un problema en crecimiento".



Según relataron, los roedores se multiplican en callejones, tachos de basura, terrenos baldíos y ahora también dentro de las casas. Las fotos tomadas por un vecino muestran la magnitud del problema y el temor que se vive en los barrios afectados.



Reclamo por más recursos y acción inmediata



Frente a este escenario, los concejales reclamaron más fondos y trabajo conjunto con los propietarios de viviendas para combatir la plaga. "Como representantes locales, le pedimos a la administración del Consejo que tome esto en serio. La gente que trabaja en el territorio hace un esfuerzo enorme, pero necesitamos que esto se extienda a todo el distrito", señalaron.



"El problema va a empeorar si se sigue ignorando. Necesitamos acción, no solo consejos", advirtieron Taylor y Martin, que insisten en que la situación requiere una respuesta urgente antes de que la plaga se vuelva incontrolable.