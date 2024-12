Un grupo de monotributistas que recibirán un reintegro

Martes, 17 de diciembre de 2024



Por una nueva resolución del ente, sólo algunos monotributistas serán los beneficiarios.







Tras la reciente eliminación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el nuevo organismo ya comenzó a implementar medidas innovadoras. Entre ellas, destaca un beneficio pensado especialmente para un grupo de monotributistas: un reintegro total del 100% en el pago de su cuota mensual.





Esta iniciativa, oficializada a través de una resolución de ARCA, busca fomentar una mayor transparencia fiscal y mantener un seguimiento más preciso de las actividades económicas. Con este incentivo, el organismo apunta a fortalecer el compromiso de los contribuyentes mientras impulsa un sistema tributario más eficiente y confiable.





El grupo de monotributistas que tendrá un 100% de reintegro



Los monotributistas que recibirán un reintegro total del 100% en su cuota mensual, gracias a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), son aquellos que sean propietarios de inmuebles, estén registrados en el sistema y declaren los ingresos por alquileres mediante factura. Esta medida, amparada por la Resolución General N° 5546/2024, incluye una exención tributaria especial para quienes cumplan con los requisitos establecidos.



Para aprovechar este beneficio, es fundamental inscribir el contrato de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los 15 días posteriores a su firma. Además, los monotributistas interesados deben estar inscriptos en el régimen, contar con un máximo de tres propiedades o actividades económicas bajo su explotación, y no superar los ingresos mensuales correspondientes a la categoría K.



Los beneficios de registrar los inmuebles

Bonificación de la cuota fija.

No pagarán bienes personales por la vivienda en alquiler.

No abonarán los impuestos a débito y créditos de todas las operaciones bancarias vinculadas con el alquiler.

Deducción del Impuesto a las Ganancias al 10% anual del costo total del alquiler.





Cómo registrar el inmueble





Registrá el contrato de locación dentro de los 15 días corridos después de firmarlo.

Ingresá al servicio en línea "Registro de Locaciones de Inmuebles-RELI" con tu clave fiscal.





Seleccioná "Declaración de contratos" y completá la información del contrato.

Subí un archivo en formato ".pdf" o ".jpg".





Si el contrato es en moneda extranjera, convertilo a la moneda local utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior.





El sistema emitirá un código identificador y una constancia de registro.

Para propiedades en condominio, la constancia se remitirá al Domicilio Fiscal Electrónico de todos los condóminos.





Por último, ingresá a "Registro de Locaciones de Inmuebles - RELI" y seleccioná "Consulta de contratos" para revisar tus registros.





Los propietarios pueden emitir facturas tipo "C" usando Comprobantes en línea, el facturador móvil, el nuevo sistema de ARCA para monotributistas o un controlador fiscal.