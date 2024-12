Milei amenazó que ahora se vendrá "la motosierra profunda"

Miércoles, 11 de diciembre de 2024



En otro párrafo aseguró que ahora se vendrá "la motosierra profunda" y en esa línea anticipó: "Habrá 3.200 reformas estructurales más antes de terminar nuestro mandato".



Tras mencionar la inflación de la pasada gestión, auguró: "Estamos más cerca de que la inflación sea solo un mal recuerdo". "Hoy tenemos superávit fiscal sostenido, libre de default por primera vez en los últimos 123 años después de hacer el ajuste más grande en la historia de la humanidad y de aplicarle un torniquete a la emisión monetaria hasta llevarla a cero", planteó.



Fue la séptima cadena nacional del presidente Javier Milei, luego del anuncio del DNU 70/2023 a días de haber asumido; otros dos por el balance de la gestión previos a finalizar su primer semestre de mandato, otros dos por el 25 de mayo y el 9 de julio; y la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 (que finalmente no fue aprobado).



En su mensaje grabado por cadena nacional, el presidente de la Nación señaló "hoy no solo está saneada la deuda, sino también el flujo de importaciones porque se paga en tiempo y forma".



En ese marco, indicó: "Hace un año teníamos más de un punto del PBI de déficit comercial y reservas netas negativas por USD 11.000 millones; hoy tenemos superávit comercial creciendo a pasos agigantados, gracias a lo que pudimos comprar más de USD 20.000 millones, tanto para acumular reservas como para hacer frente a los pagos que teníamos".



"Hoy la brecha cambiaria está prácticamente muerta y el dólar libre se encuentra al mismo valor que hace un año. Hace 16 años no pasaba algo así en nuestro país. Eso produjo que el salario promedio crezca de USD 300 a USD 1.100", afirmó.



En el ámbito financiero, señaló: "El riesgo país se encuentra por debajo de los 700 puntos y nuestros bonos están por encima de los USD 70", y subrayó: "Hoy los bancos prefieren trabajar de bancos. Hoy no solo tenemos cuotas, sino también créditos hipotecarios a 30 años".



El presidente de la Nación remarcó otras áreas del Gobierno complementarias a la gestión económica. Así fue que, en términos de asignaciones sociales, remarcó la "eliminación de los intermediarios" y el aumento de la tarjeta Alimentar y la asignación universal por hijo (AUH). "Cumplimos nuestra promesa de cuidar a los más vulnerables durante el ajuste", opinó.



En referencia a la seguridad, entendió que "hace un año, tener las calles secuestradas por los piquetes era la norma". "Pero hoy los piqueteros tienen miedo de tomar la calle y la gente puede circular tranquila y con razón, porque para nosotros el orden público es sagrado". "Nuestras fuerzas del orden eran despreciadas por nuestra clase política; la calle era tierra de nadie e imperaba el sálvese quien pueda", manifestó en referencia al pasado y dijo que actualmente: "Estamos poniendo a todos los presos del país a trabajar".



Al respecto de las relaciones internacionales, Javier Milei reflexionó que "era costumbre que los gobiernos argentinos fueran un hazmerreír a nivel mundial asociados a las peores dictaduras" . "Éramos un país irrelevante o un ejemplo en todo el planeta de lo que no se puede hacer o decir". "Hoy el mundo vuelve a posar su mirada sobre la Argentina por los motivos correctos", comparó y anticipó que "ciudadanos e inversores de todo el mundo evalúan la posibilidad de venir aquí".