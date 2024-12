Extraordinarias el Gobierno envió 6 temas para ser tratados en diciembre

Jueves, 5 de diciembre de 2024

Con un lacónico posteo en su cuenta de X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó anoche la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional entre el 5 y el 27 de diciembre. Después de semanas de especulaciones, confirmó también el temario, que incluyó 5 puntos y sumó una sorpresa: "Reforma electoral - Reforma política - Juicio en ausencia - Ley anti mafia - Viajes del presidente - Reforma de los fueros de la política", enumeró Adorni antes de cerrar con su repetido latiguillo, "Fin".





Se trata de un paquete ambicioso, que en algunos casos requerirá mayorías especiales para ser aprobado. A último momento se agregó la modificación del régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados luego de que se conociera la detención en Paraguay del senador Edgardo Kueider, aliado del oficialismo, con más de 200 mil dólares en efectivo.





El listado de iniciativas que envió el Gobierno deja al descubierto sus prioridades. Con la "reforma electoral" intentará eliminar las Primarias Abiertas Simultánteas y Obligatorias (PASO), sancionadas en 2009. Adorni ya había anticipado en sus conferencias de prensa matutinas la voluntad del Ejecutivo de removerlas. Habrá que ver si los libertarios logran la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras para hacerlo, ya que la Constitución prevé esa mayoría agravada en materia electoral.



En cuanto a la "reforma política", el vocero presidencial también había adelantado que quieren modificar la ley orgánica de los partidos políticos con el objetivo explícito de reducir el financiamiento público, eliminar los topes al financiamiento privado y suprimir los espacios obligatorios en medios de comunicación, entre otros temas.



El juicio en ausencia es un tema que está presente en la discusión política hace décadas y en especial tras el atentado a la AMIA por la necesidad de avanzar en la causa contra los sospechosos iraníes. Cuenta con serios reparos en materia constitucional ya que podría afectar el derecho de defensa, entre otras garantías.



La denominada "ley antimafias" es un proyecto que empuja la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la declarada voluntad de combatir el crimen organizado. Su aparición en el temario se produce, casualmente, luego de que la ministra y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hicieran circular un dudoso video en el que se ve a 4 personas encapuchadas amenazar con generar muertes en la provincia de Buenos Aires. Para el oficialismo se trata de "narcoterroristas", aunque se sospecha que podría tratarse de policías.



El menos controvertido de los proyectos es el que refiere a los viajes del presidente. Para salir del país, el mandatario necesita la autorización expresa del Congreso. Es tradición que se le conceda todos los años, más allá de que, en el caso de Milei, la mayoría de sus visitas al extranjero no corresponden a viajes de Estado sino actividades partidarias.



La lista de extraordinarias dejó afuera varios asuntos relevantes: el Presupuesto 2025, el proyecto de "Ficha Limpia" y los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. En el caso del Presupuesto, quedó claro que los libertarios prefieren aprovechar las facilidades para reasignar partidas que les otorga prorrogar otro año más la ley de leyes.



El gobierno ya había gozado de ese beneficio al no aprobarse, en 2023, el presupuesto 2024. Sobre Ficha Limpia, se confirma la idea de que no está entre las prioridades del Ejecutivo complacer a sus aliados del PRO, que viene reclamando su tratamiento. Lijo y García Mancilla siguen sin conseguir el apoyo de los dos tercios del Senado necesarios para su incorporación al máximo tribunal. Queda por verse si finalmente Javier Milei los designa por decreto, herramienta que había utilizado en su momento el ex presidente Mauricio Macri.





El Poder Ejecutivo tiene, de todas maneras, la facultad de ampliar el temario, así como extenderlo en el tiempo o volver a convocar a extraordinarias más adelante.