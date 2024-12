El Gobierno oficializa la eliminación de impuestos y amplía el monto de importación

Lunes, 2 de diciembre de 2024

Después del Black Friday y en la previa del CyberMonday en los Estados Unidos, el Gobierno confirmó que este lunes saldrá la resolución que elimina los impuestos para compras en el exterior realizadas a través de envíos internacionales.



De esta manera, los argentinos podrán importar bienes por un valor de hasta 3.000 dólares por envío, una cifra que representa un aumento con respecto al límite previo de 1.000 dólares.



Además, los primeros 400 dólares de cada compra para uso personal quedarán exentos de aranceles, y solo se pagará IVA sobre ese monto.



A través de un comunicado, Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca - Ex AFIP), explicó que esta medida responde "a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior, adaptando las normativas a las demandas actuales del sector". "Mañana se publicará en el Boletín Oficial la normativa que se implementará mediante la Resolución General Nº 5608", detallaron.



Y agregaron: "En virtud de la solicitud planteada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se elevó el límite del valor FOB para la importación de mercaderías a USD 3.000. Además, no se abonarán aranceles por los primeros USD 400 por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos solo abonarán IVA".



Con estas modificaciones, el límite para importaciones mediante courier en Argentina volverá al nivel establecido en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.



En comparación, en países vecinos como Uruguay el tope es de 200 dólares, mientras que en Bolivia y Paraguay es de 1000 dólares. Brasil y Chile permiten hasta 3000 dólares por envío, y en Ecuador el límite varía según la categoría, entre 400 y 5000 dólares.



"Este cambio busca promover un entorno más dinámico y accesible para las operaciones comerciales, tanto con fines comerciales como personales. En su rol rector, ARCA supervisa y coordina las operaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), para que se cumplan los estándares de eficiencia y cumplimiento normativo en el ámbito aduanero", sostuvieron.



Nuevo "marco sancionatorio"

Luego, también se señaló que habrá un nuevo "marco sancionatorio" para abordar "posibles incumplimientos por parte de los PSP/Courier en el ejercicio de sus actividades. Esta medida es fundamental para mantener la integridad y el orden en las operaciones aduaneras".



Los pasos que se deben cumplir para recibir una compra del exterior

El trámite puede ser en nombre de una persona humana como jurídica.

Se necesita tener acceso a un medio de pago habilitado para comprar en el exterior.

Se requiere tener CUIT y la clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Luego de efectuar la compra hay que ingresar en la página de ARCA. Ir a la sección de "Envíos Postales Internacionales" para declarar la recepción de la mercadería. Si en los próximos 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, la persona no podrá volver a usar este beneficio.