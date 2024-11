Un incendio se desató en una planta cercana a Añelo la “capital” de Vaca Muerta

Lunes, 25 de noviembre de 2024



Un impresionante incendio se registró este sábado en las adyacencias de la zona petrolera de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, lo que obligó a un importante despliegue de emergencia con bomberos, personal médico y brigadistas de Defensa Civil



El incidente ocurrió en la planta de disposición final de residuos de la empresa Indarsa, ubicada a unos 8 kilómetros de la localidad de Añelo, sobre la Ruta 17 de la provincia patagónica. Una enorme y de columna de humo negro podía observarse esta tarde desde varios kilómetros de distancia, mientras equipos de emergencia intensamente para controlar la situación.



De acuerdo con la primera información, el siniestro se originó en piletones que contenían material inflamable, que están en el ingreso al yacimiento Loma Campana. Ante la magnitud del incendio, se movilizaron autobombas, ambulancias y personal de Defensa Civil de Añelo, junto con apoyo de brigadas especializadas, que lograron controlar el fuego. No hubo víctimas y según los primeros informes, las pérdidas materiales serían escasas.



El foco no afectó a las instalaciones de YPF, pero desde la petrolera estatal colaboraron con sus equipos a través del Plan de Respuesta ante Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC), aportando 3 cisternas, 2000 litros de espuma, dos autobombas con 4 operarios y 2 brigadistas, indicaron fuentes de la empresa a Infobae.



Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, informó ante medios locales que los bomberos voluntarios de Añelo, en conjunto con brigadas de la petrolera. Además, se solicitó refuerzos de cuarteles de las localidades cercanas de Plaza Huincul, Cutral Có, Centenario y Rincón de los Sauces. “Estamos trabajando con la Secretaría de Emergencias para coordinar esfuerzos y garantizar la seguridad en el área”, indicó.



Hasta el momento, no hubo heridos y tampoco se evaluó la magnitud del impacto ambiental que está ocasionando el incendio. Bomberos voluntarios eran asistidos por personal de salud debido a la exigencia física por las altas temperaturas. Tres de ellos de la división de Añelo tuvieron que ser trasladados al hospital, tras ser afectados por el humo, indicó el diario Río Negro.



Indarsa tiene dos plantas de procesamiento de residuos hidrocarburíferos, una en el Parque Industrial de Neuquén y la otra en Añelo, donde se desencadenó el fuego. El predio sobre la vera de la Ruta 17 tiene un tamaño de 70 hectáreas. La planta fue construida con el objetivo de ampliar la capacidad de tratamiento de los residuos petrolíferos, con la incorporación de nuevas tecnologías que incluyen dos hornos de desorción térmica, el segundo de ellos puesto en marcha durante 2023.



Esas instalaciones fueron epicentro de protestas de comunidades mapuches en el último tiempo. En varias oportunidades, los activistas de ese pueblo originario cortaron el ingreso a los establecimientos de procesamiento de desechos, al considerarlos como “basureros petroleros” que provocan pasivo ambiental y daños ecológicos. La última de estas manifestaciones se produjo en septiembre pasado, con el objetivo de exigir respuestas al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, a distintos reclamos comunitarios y ambientales.