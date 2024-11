Villarruel definió cómo responderá las críticas de Milei sobre la alta política Viernes, 22 de noviembre de 2024 La vicepresidente reunió a su equipo para analizar el impacto político de los cuestionamientos públicos del jefe de Estado. No quiere escalar el conflicto, pero hará algunas “aclaraciones”



Una discusión sin sentido y el peor final para un hombre en situación de calle que se dedicaba al cuidado de motos y bicicletas afuera de un supermercado. El asesino atacó a golpes de puño al indefenso sujeto que resultó mortalmente herido y falleció un rato más tarde producto de una hemorragia interna. Su cuerpo fue hallado en un descampado donde vivía entre cartones y lonas. Ahora la Policía trata de localizar al asesino, que está identificado, pero se encuentra prófugo, informaron fuentes oficiales.



El incidente ocurrió en horas de la mañana de ayer, frente a un conocido supermercado ubicado sobre calle Alberdi y avenida Teniente Ibáñez, donde Julio Fernández, un excombatiente de Malvinas en situación de calle, pasaba sus días cuidando motos y bicicletas en el estacionamiento por algunas monedas. Al parecer, otro sujeto identificado como V. Fernández llegó hasta el lugar a comprar aceite en una repuestera de la zona, pero demoraba en pagar al empleado, por lo que Julio, quien conocía al sujeto en confianza, le dijo que abone porque quien le vendió el producto estaba esperando.



Julio jamás esperó la reacción violenta de su atacante y por ello, según indicaron algunos testigos, ni siquiera alcanzó a defenderse o intentar agredir a quien lo comenzó a golpear brutalmente en la cabeza, en la cara y el resto del cuerpo.



"Tuvieron que sacarlo de encima porque lo molió a golpes y patadas de una forma que sorprendió a todos, porque no hubo ninguna discusión fuerte entre ellos antes de la agresión", contó Elena, sobrina de la víctima.



Según el relato de testigos a la mujer, "Julio luego terminó con el rostro ensangrentado y bastante mareado, sentado en el cordón de la vereda. Un vecino le acercó un analgésico porque comenzó a dolerle la cabeza y luego de tomarlo se fue caminando despacio hacia el baldío donde tenía su ranchada hecha de cartón lonas y algunas maderas. Se acostó a dormir y nunca más se levantó", continuó Elena con su relato.



Según comentaron, algunos vecinos del lugar, preocupados por el incidente, llevaron comida a Julio y lo encontraron tirado, boca abajo y ya sin vida. De inmediato dieron aviso a la hermana del hombre y a la Policía, que llegó bastante más tarde pese a estar a solo dos cuadras, indicaron familiares de la víctima.



"Creemos que alguien le avisó a Fernández que al hombre que molió a golpes había muerto, porque cuando fuimos a buscarlo a su casa, por calle Elías Abad, ya no estaba allí y ahora lo estamos buscando, al igual que la Policía", siguió Elena. La mujer también mostró su descontento por las demoras en el levantamiento del cuerpo que estuvo casi cuatro horas tirado hasta que llegaron la Policía y los peritos. "Antes habíamos llamado a una ambulancia, pero jamás llegó", expresó. Cerca de las 17:15, un grupo de la División de Peritajes de la Policía Provincial se hizo presente en el descampado para el levantamiento de evidencia y del cuerpo de Julio que ya llevaba algunas horas fallecido.



Según trascendió ayer, V. Fernández, señalado como autor material del homicidio, es un barrendero municipal que solía juntarse con los amigos de Julio en ronda de bebidas en la zona cercana al descampado donde lo hallaron muerto. La víctima conocía a su agresor, aunque nunca tuvieron un entredicho antes. La Comisaría Segunda lleva adelante las diligencias judiciales.