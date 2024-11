Argentina evalúa no asistir a la audiencia en el Vaticano por los 40 años del Canal de Beagle Viernes, 22 de noviembre de 2024 Es en el marco de la celebración por el aniversario de la firma del tratado de paz. Estaba en la agenda de Gerardo Werthein, pero por diferencias en la reciente cumbre del G20 se habrían alterado los planes. El posicionamiento opuesto de Javier Milei

La relación entre el gobierno y el Vaticano está a punto de volver a deteriorarse. Esta vez, como corolario, según pudo reconstruir este medio, del reciente cruce que Javier Milei y su par de Chile, Gabriel Boric, mantuvieron durante la semana en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, en la que manifestaron sus divergencias sobre el posicionamiento ideológico de ambos países en el tablero global.



Según fuentes diplomáticas, después del cruce con Boric, que lo enardeció -las delegaciones ya se habían cruzado por el cambio climático en la cumbre de Bakú-, Milei habría instruido a su canciller, Gerardo Werthein, a dejar en stand-by su participación del próximo lunes en Roma, en la audiencia organizada por la Santa Sede por los 40 años de la firma del tratado de paz con Chile tras el conflicto por el Canal de Beagle, resuelto gracias a la mediación papal de Juan Pablo II en 1984.



Hasta estos días, en Roma tenían confirmada la presencia de Werthein junto a la de su colega Alberto van Klaveren, para el evento encabezado por el Papa Francisco quien, además, había guardado un lugar en su agenda para entrevistarse a solas, y por separado, por ambos cancilleres, en la mañana italiana del lunes 25, antes de la celebración vaticana. Pero el miércoles por la tarde, según confiaron las fuentes, Pablo Beltramino, embajador argentino ante la Santa Sede, recibió información desde Buenos Aires que puso en duda el viaje del canciller que hace dos semanas asumió en reemplazo de la echada Diana Mondino.



“La audiencia de los ministros de Exteriores con el papa en el Vaticano será el acto central de las conmemoraciones por los 40 años de la firma del tratado de paz entre ambos países”, resaltó Van Klaveren el lunes en una conferencia de prensa en Brasil, según consignó la agencia EFE. Abundó en que así lo había confirmado con su par nacional.



Ayer, sin embargo, el viaje de Werthein estaba plagado de rumores, pero en fuentes diplomáticas se había generado una creciente incertidumbre por la eventual reacción del Vaticano, y en particular de Francisco, frente a la posible cancelación, si es que finalmente se confirma, del flamante ministro. Implicaría no solo un desplante al Papa, si no también al poderoso Pietro Parolin, el secretario de Estado vaticano que organizó una ceremonia en simultáneo para el lunes por la tarde.



Infobae intentó obtener, sin éxito, alguna respuesta por parte del canciller, del secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo, y del embajador Beltramino. En tanto, fuentes de la Cancillería aseguraron que en la tarde este jueves, representantes de la embajada chilena en la Argentina exploraron algunas gestiones formales en la Cancillería para tratar de remontar de manera conjunta el acto de conmemoración en Roma.



Las versiones alrededor del evento del próximo lunes se dan -¿pura casualidad?- justo en medio de un profundo desacuerdo en torno a un tema muy sensible: el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el estado palestino.



Ayer, en una comunicación oficial, Milei volvió a reforzar su posicionamiento en el tablero internacional cuando rechazó “tajantemente la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), influenciada por la política, de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant”.