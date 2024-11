CORRIENTES CAPITAL

Ludopatía infantil: hay madres que funcionan como “cajeras” en las escuelas

Jueves, 14 de noviembre de 2024



La diputada del PRO, que insultó y fue agredida verbalmente por su colega de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, se refirió a aquel familiar que reúne el dinero del juego ilegal de los alumnos. “Lo hacen para apostar, en conjunto, más fuerte porque tienen una billetera virtual habilitada”, sostuvo

El flagelo de las apuestas online, que involucra a menores de edad, mostró hoy una nueva faceta que reveló la legisladora Silvana Giudici (PRO) quien ayer insultó y fue agredida verbalmente por su par Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) durante el debate en comisión de la Ley de Ludopatía en la Cámara de Diputados.



Ferraro había acusado a los gritos a Giudici de ser “lobby de Codere y Angelici, hacete cargo”, en relación a la plataforma de apuestas online y el expresidente de Boca Juniors. “(Ferraro) estaba muy nervioso porque manejaron muy mal los consensos del plenario, el PRO tiene cinco proyectos de ludopatía, nosotros hicimos nuestro trabajo, unificamos nuestros dictámenes, fuimos a la comisión ordenadamente, hicimos nuestros aportes que no fueron tenidos en cuenta, manejan las cuestiones por egos”, agregó.



“Hay que sacarse las caretas”, reconoció Giudici como así también aseveró que “la democracia es ruidosa, y está bien que podamos decirnos todo lo que nos parece, pero no en este nivel de agresiones e insultos”. Y se preguntó que hubiera pasado con un diputado que, a los gritos y empujones, y con la cara “a cinco centímetros de la mía” hubiera sido de otro espacio. “Habrían dicho que sería violencia de género, vamos a calmarnos un poco, acá el debate es otro, que nosotros sosteníamos la prohibición total de la publicidad por todos los medios y todas las vías de las casas de apuestas online y ellos prefirieron otra redacción en donde identificaban determinado rubro”, completó.



Y cerró: “Yo le acepté las disculpas -a Ferraro- porque él vino a agredirme, yo le grité fuera de micrófono algo que está mal, esos insultos son para la cancha, yo soy de La Boca, pero él no puede venir a pegarme. Si me tengo que disculpar nos vamos a juntar y charlarlo porque nos conocemos hace 20 años. Pido disculpas a los ciudadanos, quedó fea la escena, no estoy orgullosa de haber dicho ese improperio, me salió, pido disculpas por mi tanada, me lo podría haber guardado, pero la verdad no podemos dejar que todo valga lo mismo”.