CORRIENTES CAPITAL

El peronismo puso en pausa la interna y cerró filas para defender a Cristina Kirchner Jueves, 14 de noviembre de 2024 Dirigentes vinculados a Axel Kicillof y Ricardo Quintela, con quienes la ex presidenta tuvo cortocircuitos, se sumaron a la campaña para acusar a la Justicia de un intento de proscripción “Ningún peronista va a avalar que otro peronista vaya preso”. Con esa frase sencilla y corta, una legisladora del interior del país definió los movimientos tácticos del peronismo en la jornada de ayer, en la que la Cámara Federal de Casación ratificó la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La ex mandataria apelará ante la Corte Suprema.



Ayer el peronismo cerró filas para defender a la ex presidenta. Los leales, los críticos, los que están cerca y los que están más lejos. Todos se alinearon en un solo discurso: la causa no tiene sustento, hay una persecución judicial y la justicia quiere proscribir a CFK para que no pueda ser candidata en los próximos años.



“Un juicio armado por el Partido Judicial sin una sola prueba, una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice. La farsa jurídica en la llamada causa Vialidad entristece, pero no sorprende, es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países. Lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos”, escribió Axel Kicillof en las redes sociales.



El caso del gobernador bonaerense es emblemático. Está atravesando el peor momento de la relación con Cristina Kirchner. No se hablan y no hay fecha para que lo vuelvan a hacer. La desazón y el enojo, los reproches y los cuestionamientos dan vuelta sobre ese vínculo que supo ser maternal y hoy es gélido. En ese contexto, el economista no dudó en realizar un fuerte apoyo público a la ex mandataria. La guerra fría tiene límites.



También se expresaron los integrantes del círculo político más chico que tiene Kicillof y que son los principales apuntados por el camporismo, en lo que entienden que es una rebelión contra la conducción de la ex vicepresidenta: los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), y los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque.