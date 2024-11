CORRIENTES CAPITAL

Se agilizó el trámite para que los argentinos puedan obtener la nacionalidad española

Miércoles, 13 de noviembre de 2024



El gobierno de España implementó una modificación en la Ley de Nietos para facilitar el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes principalmente en América Latina. Esta medida busca agilizar los trámites para más de 400 mil



La disposición, publicada en el Boletín Oficial del Estado español por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estableció que se extendió el plazo para solicitar la ciudadanía hasta octubre de 2025, sin importar que la respuesta y citación del consulado correspondiente llegue después.



Según fuentes del Consulado español, consultadas por Infobae, los expedientes de tramitación dependen de cada zona. "En Buenos Aires los trámites son individuales y no por grupo familiar", aclararon.



Argentina tiene la mayor comunidad española en el exterior del mundo, con casi tres millones de personas (2.908.649 al 1 de enero de 2024). Según el Instituto Nacional de Estadística español, los países extranjeros en los que residían más personas de nacionalidad española -hasta comienzo de este año- es Argentina (482.176), Francia (310.072) y Estados Unidos de América (206.278).



Ley de Nietos



Desde la entrada en vigor de esta ley, más de 15.000 argentinos obtuvieron la nacionalidad española. La normativa es parte de la Ley de Memoria Democrática, que desde 2022 permite a los hijos y nietos de emigrantes nacidos en el extranjero solicitar la ciudadanía.



Anteriormente, la nacionalidad por "sangre" no se transfería a descendientes en grado de nieto, bisnieto o tataranieto, salvo que estos cumplieran con un año de residencia legal y continuada en España con autorización de residencia.



Ahora la ley permite la nacionalidad por ius sanguinis a aquellos nacidos fuera de España que tienen un padre, madre, abuelo o abuela que originalmente eran ciudadanos españoles y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Inicialmente, se requería probar el exilio, pero con la aprobación de la instrucción que desarrolla la ley, esta condición ya no es necesaria, facilitando así el proceso de solicitud.



Además, la ley contemplaba a los hijos mayores de edad de españoles que obtuvieron su nacionalidad de origen mediante el derecho de opción con la Ley de Memoria Histórica de 2007 o con la actual Ley de Memoria Democrática.



Finalmente, la ley permite que aquellos que hayan estado bajo la patria potestad de un español puedan optar por la nacionalidad de origen, lo que simplifica el proceso para obtener una autorización de residencia a través del "arraigo familiar".



Además de poder solicitar la nacionalidad de origen, también es posible obtenerla por la vía de la residencia. Para solicitar la nacionalidad española por residencia, los argentinos deben, en primer lugar, residir legalmente en España durante un período de uno o dos años, dependiendo de la situación personal. Aquellos casados con un ciudadano español pueden solicitarla tras un año de residencia continua, mientras que los demás deben acreditar al menos dos años de residencia legal y continuada.



Otro requisito fundamental es carecer de antecedentes penales, lo cual se verifica mediante el Certificado de Antecedentes Penales de Argentina para solicitantes mayores de 18 años. Además, se debe demostrar un grado suficiente de integración en la sociedad española.