La oposición busca limitar el poder centralista con los DNU y consolidar un frente federal Martes, 12 de noviembre de 2024

Encuentro Federal, Democracia para Todos y Unión por la Patria juntarían más de 130 votos para rechazar el decreto de canje de deuda y modificar la ley para restringir la herramienta. El PRO se mantiene aliando de LLA y la UCR no dará quórum

El único punto que ya está resuelto es que la oposición, que fue quien llamó a la sesión especial, tiene asegurado el quórum para iniciar la sesión. A la hora de la votación, parece estar dividida respecto de los proyectos y los menos optimistas apuestan a una aprobación “finita”. Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal juntaron los votos para avanzar con la sesión y ahora ajustan los últimos detalles para no tener sobresaltos mañana en el recinto.



El oficialismo desplegó toda su capacidad de fuego para evitar el debate. Luego de pasada la instancia en la que no pudieron “bajar” la convocatoria, la presión pasó a ser ejercida por la Casa Rosada. Desde Balcarce 50 comenzó la política del teléfono y empezaron a llamar a los gobernadores apostando principalmente a los radicales y a los peronistas que no mostraron conformidad con la asunción de Cristina Fernández de Kirchner.



Los menos optimistas, y se podría decir que los más realistas, señalan que la presión a los gobernadores hará efecto y se “caerán” algunos diputados. Todos miran a los catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, los tres diputados tucumanos de Osvaldo Jaldo, del bloque Independencia y los salteños del gobernador Gustavo Sáenz, y los misioneros que responden al jefe de estado provincial Hugo Passalacqua.



En este escenario, la cuenta de los sectores ronda los 135 votos favorables para poder avanzar. “Si no falta nadie más, si no pierden los vuelos, se enferman y otros ‘imprevistos’”.



Más allá de lo que suceda esta tarde en el recinto, algunos de los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial señalan que lo más importante es que se está conformando un bloque opositor “de corte federal, no PJ K, de 130 votos”.



El posicionamiento del bloque de la UCR se definió anoche y estableció que no dará quórum. “Rodrigo De Loredo informó que había hablado con los gobernadores. Estos marcaron el Presupuesto como lo central, y que no querían que nada enturbiara ahora ese proceso y esas negociaciones”, explicó una fuente del bloque. “Orimó de algún modo el no someter al Gobierno recientemente elegido a estándares no impuestos a Cristina Kirchner o Macri”, agregó la misma fuente.



No todos los del bloque están de acuerdo con ese posicionamiento, mucho menos con que hace poco tiempo que asumió el gobierno ni compararlo con los de CFK y Macri respecto a gobernar por DNU, por lo que votarán más en línea con Democracia para Siempre que con la UCR. Ese sería el caso de Julio Cleto Cobos.



Ayer por la tarde hizo público su posicionamiento el PRO. Luego de un encuentro de la Mesa Ejecutiva del partido que encabezó Mauricio Macri y de la que participó el presidente del bloque Cristian Ritondo, el partido definió que no acompañará ninguno de los proyectos.



“Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo”, dijeron en un comunicado.



En la oposición descontaban el posicionamiento amarillo. A pesar de la discusión que tiene el PRO con LLA respecto de un acuerdo que no termina de cristalizarse, y que la semana pasada habían dejado trascender que no había una postura definida respecto de acompañar o no, en ninguno de los “poroteo” de la oposición se los tuvo en cuenta.



Nuevamente los bloques conformados por los diputados de las provincias que tienen una relación directa con los gobernadores de sus distritos son los que hacen silencio. Esta tarde se resolverá si acompañan a Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre o si estarán del lado de La Libertad Avanza y el PRO.