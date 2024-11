El Gobierno evalúa: devaluación más lenta y asegurar el pago de los vencimientos de julio 2025

Lunes, 4 de noviembre de 2024



Con una inflación que sería cercana a 3% en octubre, Economía podría desacelerar el ritmo de “deslizamiento” mensual del tipo de cambio oficial. El Repo de bancos blindaría el programa financiero, pero hacia adelante persisten las dudas sobre las reservas

“Las compras récord del BCRA no se tradujeron en una recomposición de reservas: las brutas crecieron USD 1.445 millones, pero por el aumento en los encajes; en consecuencia, las netas prácticamente no variaron. Además, el tipo de cambio oficial continúa atrasándose, lo cual seguirá presionando sobre el mercado de cambios (cuyo saldo es negativo desde junio, al igual que la cuenta corriente), con un 2025 que se presenta mucho más desafiante que 2024″, explicaron a clientes.



Respecto a la eventual desaceleración del ritmo de devaluación, Invecq consideró que “habrá que ver si, dada la baja en la tasa de política monetaria y una inflación que podría perforar el 3% mensual, el BCRA disminuirá el ritmo del crawling, con el fin de mantener el carry trade actual (el cual le ha dado aire al gobierno, presionando a la baja la brecha y aumentando la oferta de divisas vía endeudamiento privado)”.



“Si bien es innegable que la situación haya mejorado, los fundamentos macro no han cambiado sustancialmente; en particular, en lo que hace al frente cambiario”, advirtió un informe recinte de Invecq.



Un informe de la Fundación Mediterránea planteó, de manera más general, que el gobierno se acerca a una suerte de “momento de definiciones” sobre el plan económico. Es decir, con un clima financiero más favorable, deberá decidir si sostendrá finalmente el esquema de restricciones cambiarias durante todo 2025 o aprovechará el contexto para un desarme rápido de shock. “Intentar transitar todo el 2025 con el esquema del cepo intacto conlleva riesgos, en la medida en que se acumulen presiones y las expectativas se coordinen a la espera de cambios relevantes de política para el ‘día después’ de las legislativas de octubre”, apuntaron desde Ieral.



“Aunque la política fiscal siga tan firme como hasta ahora, bajo las condiciones actuales es difícil evitar un deterioro adicional del frente externo, con vencimientos de deuda en moneda dura que están cubiertos para enero, pero que no lucen garantizados para el resto del año. Estos ‘cabos sueltos’ son los que complican la posibilidad de mantener ancladas las expectativas a lo largo del 2025, a la espera de lo que ocurra ‘el día después’ de las legislativas”, apuntó el economista Jorge Vasconcelos.