Nueva restricción a Rafael Di Zeo en medio de su enfrentamiento con Patricia Bullrich

Lunes, 4 de noviembre de 2024

La prohibición de ingreso a todo evento deportivo a nivel nacional se hizo oficial luego de que se conociera un audio atribuido al jefe de La 12 en el que amenaza con “ir a la guerra” con el Ejecutivo

Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca Juniors, fue restringido de asistir a eventos deportivos en Argentina por tiempo indefinido.



La medida responde a un audio en el que Di Zeo presuntamente amenaza al Gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación con las sanciones contra miembros de La 12.



Bullrich presentó una denuncia penal contra Di Zeo por amenazas, afirmando que no tolerará intimidaciones.



Lo esencial: tras la difusión de un audio en el que Di Zeo amenaza con hacerle “quilombo” al gobierno por las sanciones aplicadas a miembros de La 12, el Ejecutivo reaccionó prohibiéndole asistir a cualquier evento deportivo en el país. La medida, oficializada en la resolución 1167/2024 y publicada en el Boletín Oficial, cita la nota de Infobae donde se expone el audio atribuido a Di Zeo en el que se expresa su enojo con Bullrich y advierte que tomará represalias contra el programa Tribuna Segura y su director, Franco Berlin. La grabación, que Di Zeo calificó como “editada”, ha generado una denuncia penal por parte de Bullrich, quien asegura que su gobierno enfrentará a las mafias sin ceder.



Además, en sus declaraciones, relata cómo en el pasado había colaborado con las autoridades de seguridad en los estadios entregando nombres de otros hinchas para incluirlos en la lista derecho de admisión, una medida destinada a prohibir el ingreso de individuos conflictivos a los partidos. El acuerdo se describe en términos de intercambio, explicando que solía proporcionar nombres a los encargados de seguridad para “quedar bien” y aliviar tensiones en las tribunas. “Vos me decís ‘Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo’. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien”, se le escucha decir en la grabación.



Di Zeo también advierte que, si la ministra Patricia Bullrich sigue imponiendo medidas de forma unilateral, él tomará represalias contra el programa de seguridad en los estadios: “Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, afirma el líder de La 12 en tono desafiante.



Una vez que el audio tomó trascendencia, el líder barra brava negó haber amenazado a Bullrich y sostuvo que se trata de un audio “editado”. “Algunas cosas son mías, otras no son mías. Hay cosas que no dije yo”, afirmó el dirigente. En ese sentido, cuestionó: “Decime, ¿en dónde están las amenazas y dónde está la intimidación pública? No tiene ni idea de lo que habla, no existe esa figura en todo lo que dice ahí”. Fue en ese momento que repasó las declaraciones al explicar que cuando se mencionó a que “quieren que los caguemos a palos a los del Ministerio”.



Poco después de la difusión del audio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales y anunció la presentación de una denuncia penal contra Rafael Di Zeo por “amenazas e intimidación pública”. En su mensaje, Bullrich fue categórica: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”.