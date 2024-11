Oficializaron la renuncia de Diana Mondino y designaron Canciller a Gerardo Werthein

Viernes, 1 de noviembre de 2024



Su salida se formalizó por medio de un decreto en el Boletín Oficial. El comunicado previo a ser desplazada oficialmente y la designación de Werthein al frente de la cartera internacional.

Respecto de la figura del presidente, la ex ministra señaló: “Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas”. Al mismo tiempo que planteó que “hay muchísimo trabajo por delante”, Mondino destacó que su apoyo persistirá desde el lugar que le toque de ahora en adelante. “Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos”, concluyó.



Motivado por la salida de Mondino, el Gobierno anunció que el personal de la Cancillería será auditado con el objetivo de identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. La decisión no solo fue motivada por el voto a favor de Cuba, sino por otras decisiones de la cartera, entre ellas, la publicación de un comunicado oficial en el que se refirieron a las Islas Malvinas como “Islas Falklands/Malvinas”.



En su momento, la ex ministra aseguró que iría “a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses argentinos”, y poco después, se conoció que el empleado del área que estuvo a cargo de la comunicación fue desvinculado.



En este sentido, el Gobierno buscaría evitar errores a futuro y realizar un saneamiento de aquellos funcionarios que no estén dispuestos a defender las ideas de la libertad.



Designaron a Gerardo Werthein como el nuevo Canciller argentino

Después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Cancillería argentina quedaría a cargo del hasta ahora embajador en Estados Unidos Gerardo Werthein, la designación fue oficializada por medio de la emisión de los Decretos 979/2027 y 980/2024. Mientras que el primero de ellos anunció el traslado de su puesto como embajador hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, el segundo lo habilitó a poner en marcha su agenda a cargo de la cartera.



“Trasládase desde la Embajada de la República en los Estados Unidos de América al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Gerardo Werthein”, comunicaron las autoridades al señalar que los gastos por el traslado serán afrontados por la partida presupuestaria asignada al Ministerio.



No obstante, el ex embajador argentino en Estados Unidos presentó su renuncia como representante nacional, con el objetivo de afrontar su nuevo rol como titular de la Cancillería. De esta manera, el funcionario dejó el puesto en la Embajada Argentina en EEUU vacante y, por el momento, no se dio a conocer quién será la persona que ocupe el rol.



Werthein fue elegido para reemplazar a Mondino, debido a que es conocido como uno de los hombres de confianza de Milei. Asimismo, sus relaciones con los Estados Unidos tendría un gran peso después de la votación de Mondino sobre el bloqueo a Cuba. De hecho, el funcionario fue valorado porque estuvo presente en las últimas visitas del mandatario al país, incluido su paso por la ONU, la visita a la bolsa de Wall Street y el encuentro con el magnate Elon Musk.