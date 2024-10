Paro de transporte: qué va a pasar con los vuelos este miércoles 30 de octubre

Martes, 29 de octubre de 2024

Los distintos gremios del sector llevarán a cabo una medida de fuerza este miércoles en reclamo salarial, y los aeronáuticos se adhirieron. Habrá demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.



Por su parte, Flybondi informó que trasladará este miércoles su operación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí la aerolínea tiene autoprestación del servicio de handling (asistencia en tierra a los aviones y a los pasajeros) por lo que concentrará en ese aeropuerto su programación.



La aerolínea debió ajustar su operación a causa de la interrupción del servicio de Intercargo tanto en Aeroparque como en algunos aeropuertos del sur del país, lo que implicó cambios, reprogramaciones y la cancelación de 8 vuelos. Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado o modificado con más de 4 horas de diferencia de su horario original, podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde la opción “Mi reserva”, disponible en su página web oficial.



En la misma línea, JetSMART trasladará parte de sus vuelos a de Aeroparque a Ezeiza, donde la aerolínea recibirá servicios de rampa de proveedores contratados especialmente para la jornada de paro. Sucede que los cambios regulatorios anunciados recientemente por el Gobierno permiten a las aerolíneas elegir proveedores alternativos de servicios para no verse afectados por conflictos gremiales.



Los vuelos de la línea aérea low cost a las ciudades de Tucumán, Neuquén y San Martín de los Andes continuarán programados desde Aeroparque y contarán con el servicio de rampa habitual. La compañía enviará notificaciones a cada pasajero por correo electrónico y a través de sus canales oficiales.



“Esta medida es transitoria y provocada por el paro general de transporte anunciado para el próximo 30 de octubre. Los pasajeros que hayan adquirido boletos con origen o destino en otros aeropuertos serán informados oportunamente sobre las modificaciones en sus vuelos”, señalaron desde JetSMART.



Sobre el paro de transporte

El paro es impulsado por la Mesa Nacional del Transporte y se verán afectados los servicios de trenes, subtes, aviones, camiones y barcos, además de la actividad en varias áreas del sector público.



Otros sindicatos en conflicto decidieron adherir a la medida de fuerza, como los empleados de la AFIP y de Aduanas, quienes rechazan la reforma del organismo y despidos anunciados por el Gobierno. Es probable que, al igual que en las medidas de los últimos días, se encargue de la operación el personal jerárquico. De todas maneras, el servicio aduanero se verá reducido.



Además, se sumarán al paro gremios como motoqueros, empleados del vidrio y viales. Es el caso también de 12 organizaciones de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), por lo que, según anunciaron, se verán afectadas “las actividades de embarque, granos, movimientos de contenedores, el suministro de combustible, el remolque maniobra en los puertos, el dragado en los accesos marítimos y también en el corredor denominado Hidrovía, como así también otros servicios conexos que tienen que ver con el entramado portuario”.



Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que en un principio no iba a realizar protestas en reclamo salarial ya que se encontraban dentro del período de conciliación obligatoria, convocó a un paro para este jueves 31 de octubre. No obstante, las autoridades nacionales se reunirán con el sindicato el miércoles por la tarde, en el que buscarán llegar a un acuerdo que deje sin efecto la medida anunciada.