Milei sigue demorando el Consejo de Mayo

Martes, 29 de octubre de 2024



El órgano debía empezar a funcionar en agosto, pero ni siquiera se formalizaron los representantes. Conversaciones por separado con gobernadores y el Congreso. El rol de Santiago Caputo y Cristian Ritondo.



Por ahora, el Consejo de Mayo es solo una cáscara vacía. Más de tres después de su anuncio oficial, el “órgano colegiado” que debería implementar los diez puntos acordados en la firma del promocionado pacto aún no se integró, y algunos de los dirigentes que fueron contactados por el Gobierno para ser de la partida no tuvieron mayores novedades. Se confirma, en ese sentido, lo que se sospechaba en el sistema político, sindical y empresarial: cuando Javier Milei ensayó la convocatoria, en el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del 1 de marzo, lo hizo sencillamente para ganar tiempo en medio de las negociaciones por la Ley Bases y el paquete fiscal.



Aun así, gobernadores, algunos empresarios, diputados y senadores aliados y hasta el ex presidente Mauricio Macri, que volvió en un viaje exprés desde Europa por pedido de la Casa Rosada -después se sentiría destratado por la transmisión oficial-, volaron hasta Tucumán en la madrugada fría de invierno del 9 de julio para ser de la partida y rubricar, los jefes provinciales, diez puntos básicos para que el presidente se regocijara en las redes sociales.



“No hay nada, está todo en el aire”, aseguró a este medio un dirigente que participó esa noche de la puesta en escena y que tiene un buen diálogo con la Casa Rosada. Fuentes oficiales intentaron explicar ayer que el consejo, oficializado el 16 de julio en el Boletín Oficial y presidido, según la publicación, por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -después se nombró a Federico Sturzenegger como consejero por el Ejecutivo-, tiene ya “varios nombres casi definidos, que tienen consenso”.



Mencionaron, entre ellos, al jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al gobernador Alfredo Cornejo, de la UCR, y al sindicalista Gerardo Martínez, de la UOCRA. Cerca del diputado y del mandatario provincial respondieron que habían sido tanteados por el Gobierno para integrar el órgano en representación de la Cámara baja y de las provincias, pero que nunca más volvieron a hablar del tema.



En algún momento, incluso, Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei que controla la gestión en condición de monotributista, le dijo a Ignacio Torres, el gobernador de Chubut del PRO con el que mantiene una buena relación desde hace años, que le interesaría discutir la mudanza de la capital del país al sur en el marco del Consejo de Mayo. Se trata de un proyecto presentado por un grupo de senadores por el que Milei se interesó en el almuerzo que encabezó el jueves pasado en Casa Rosada con los jefes provinciales del PRO.



A principios de mes, en tanto, el diario Clarín publicó que en representación de los empresarios, el Ejecutivo se habría inclinado por Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, para integrar el consejo. Se trata, de todos modos, de una convocatoria todavía informal, a pesar de que, en su puesta en marcha, en el artículo 5, se confirmó que el órgano colegiado debía “comenzar a funcionar dentro del plazo de 30 días”, integrado por “un presidente y seis consejeros”.



Más de tres meses después, no se movió ni un papel. En parte, por las urgencias que obligan a Milei a atender obligaciones más apremiantes que un slogan de diez puntos básicos.



Por el contrario, el Gobierno decidió avanzar en estos meses de manera unilateral en negociaciones intermitentes con aquellos sectores a los que sedujo con promesas políticas y económicas, muchas de ellas aún incumplidas. Es lo que dejaron trascender en estos días los gobernadores del PRO, en medio de la discusión por el Presupuesto 2025.