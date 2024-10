CORRIENTES CAPITAL

Insfrán cambia la Constitución de Formosa y busca evitar una condena de la Corte Suprema

Viernes, 25 de octubre de 2024



La Legislatura, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó este jueves por la noche un proyecto de ley para reformar la Constitución provincial. Es una iniciativa del gobernador Gildo Insfrán para esquivar un eventual pronunciamiento de la Corte.



La Cámara de Diputados de Formosa sancionó ayer jueves por la tarde un proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la reforma de la Constitución provincial. La legislatura unicameral de 30 miembros está controlada por el oficialismo justicialista, que tiene dos tercios de las bancas.



La diputada Emilia Maciel (Libertad, Progreso y Trabajo) sentenció que el gobierno provincial “no tiene legitimidad” y señaló que la elección de Insfrán en 2023 está cuestionada.



María Elisa Venturini (Nuevo País) puntualizó que lo único que busca el proyecto es “reformar y favorecer al mandatario” provincial que está “enfermo de poder”.



Carla Zaiser (UCR) arguyó que la iniciativa tiene un solo objetivo: “La perpetuidad de Insfrán y los intendentes”. También denunció la existencia de “persecución política”, pero adelantó: “Vamos a ganar las elecciones y a hacer del sistema republicano una realidad en Formosa.



Gabriela Neme (Nuevo País) fue una de las más duras. Expresó que la reforma constitucional “es dictadura, porque sólo viene a fortalecer el régimen de Insfran”. “Los formoseños no podemos permitir que (el actual gobernador) ponga el clavo final”. “El pueblo está dispuesto a decir basta”, afirmó.



“Formosa está preparada. Contamos con el mayor poder que es un pueblo que grita libertad, dignidad y que se despertó. Estamos dispuestos a morir de pie antes que a vivir de rodillas”, remató.



El radical Miguel Montoya cargó contra la imprecisión de los artículos del texto constitucional que estarán sometidos a reforma. “Es un mamarracho”, entendió.



Quien recogió el guante fue la oficialista Yanina Insfran. Recordó que el modelo argentino está basado en el norteamericano. Y que eso implica la autonomía de los estados y provincias para dictar sus propias constituciones. Y también destacó el rol de Insfrán como líder popular.



Su par de bancada, María Elena García, marcó que la oposición tendrá que poner en su plataforma de campaña las distintas medidas de ajuste que se han aplicado a nivel nacional. “Se escudan detrás de mentiras. No les gusta la soberanía popular y menosprecian al pueblo de Formosa”, espetó luego.



Ana Cristina Costa (UCR), remarcó que el proyecto de reforma no busca actualizar la Constitución, sino solamente sostener el status quo en la provincia, mientras que el justicialista Aldo Ingolotti revalorizó los argumentos oficiales. También marcó su confianza de que la Corte fallará a favor de la administración Insfrán y no intervendrá en la institucionalidad política formoseña.



El último en hacer uso de la palabra fue el radical Juan Carlos Amarilla. Luego, se dio el cierre del debate al oficialismo. Vera expuso de nuevo y la intervención final correspondió a Agustín Samaniego.



La ley de reforma



El texto sancionado también incorpora otras modificaciones propuestas a fin de “modernizar” la Constitución. Entre ellas están la incorporación de la paridad de género, de los derechos de cuarta generación producto de la sociedad del conocimiento y del desarrollo científico - tecnológico, los derechos comunitarios al agua y a la energía, nuevos mecanismos de administración para consolidar el superávit y el bajo endeudamiento oficial de Formosa y ampliar el fomento a la producción y la protección del ambiente, entre otros.



El Poder Ejecutivo tendrá 12 meses desde su promulgación para convocar a elección para la Convención reformadora. Los convencionales tendrán un plazo de 60 días, prorrogables por 30 más, para cumplir su misión. Quienes sean electos desempeñarán sus cargos ad honorem.



El calendario será fijado por el Tribunal Electoral provincial. Según adelantó a medios locales Daniel Morales, integrante del cuerpo, la votación podría ser a través del sistema de ley de lemas. “En la provincia, la Ley de Lemas sigue vigente, y todo indica que se aplicará también en esta elección. Los partidos podrán presentar distintos sublemas dentro de un mismo frente, similar a lo que sucede en las elecciones de medio término”, consignó.