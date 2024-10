El presidente de la AFA hizo una formidable muestra de poder al ser reelecto Viernes, 18 de octubre de 2024 La Casa Rosada insiste con que todo es nulo pero sabe que empieza una larga batalla en los tribunales que no podrá impedir los cambios que decidieron los socios. Se diluyó la idea de una intervención.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, consumó en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, una formidable muestra de poder al conseguir su reelección anticipada por aclamación e imponer una profunda reforma en los torneos de Primera División, pese a las advertencias del gobierno de Javier Milei de avanzar con denuncias penales y la invalidación de todo lo actuado por el líder que surgió del modesto Barracas Central y se convirtió en el hombre fuerte del fútbol.



El gobierno de Javier Milei anticipó que prepara una larga batalla en la Justicia, pero sabe que no podrá impedir los cambios votados de manera unánime por los socios de la entidad madre del fútbol que es campeón del mundo vigente y doble campeón de América. Es que hasta anoche, la idea de una intervención sumaria de la AFA quedó archivada, al confirmarse que ni la Conmebol ni la FIFA tolerarían una avance sobre la institución. Tomar una medida de ese estilo podía implicar la inmediata suspensión de toda participación de la Argentina en competencias internacionales.



“Milei sabe lo que representa el fútbol para los argentinos. No se iba a exponer a que River no pueda jugar la semifinal de la Copa Libertadores o que Messi no pueda seguir metiendo goles en las Eliminatorias”, reconocía anoche una fuente que estuvo involucrada en la disputa entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino.



La batalla judicial

“La AFA con su asamblea de violó la ley, el estatuto, el reglamento electoral de la institución, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia. Además desobedeció una resolución de la autoridad de contralor que había declarado ineficaz e irregular a los efectos administrativos la convocatoria para elecciones adelantadas en un año y las reformas del estatuto proyectadas”, explicó a Infobae el titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo.



Y agregó que el Consejo Directivo y los Asambleístas “desoyeron la advertencia que les hicieron los inspectores de IGJ que asistieron al acto asambleario, sosteniendo falsamente que la Justicia los había habilitado a sesionar”, indicó el funcionario. Es que para el Gobierno “la palabra final la tendrá la Cámara Civil”, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente referida a las controversias sobre decisiones administrativas. “Lo que se olvidaron de decir los asambleístas es que las dos acciones judiciales que la AFA intentó para que le autorizaran la Asamblea fueron rechazadas”, insistió.