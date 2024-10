Profesores y no docentes realizan una huelga de 24 horas en todo el país Jueves, 17 de octubre de 2024 Este viernes, Javier Milei llega a Mar del Plata para dar un discurso en el 60° Coloquio de IDEA. En ese convite, tendrá que afrontar una nueva protesta universitaria de reclamo de mayor presupuesto.



Ayer, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto con la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y varios centros de estudiantes resolvieron convocar a una movilización hacia el evento empresarial que se desarrolla en “La Feliz”, con el objetivo de reclamar un incremento de las partidas presupuestarias destinadas a la educación superior.



La movilización del viernes ya tiene un recorrido y horario definido. A las 9.30, los manifestantes se concentrarán frente a la Facultad de Ingeniería (en la intersección de Avenida Juan B. Justo e Ingeniero Rateriy), para luego marchar por Juan B. Justo hasta Dorrego, seguir por Dorrego hasta Avenida Juan José Paso y, finalmente, tomar Tucumán. En la esquina de Tucumán y Paso, se unirán a la protesta centrales sindicales y movimientos sociales.



Según se anunció, la cabecera de la columna tendrá una pancarta con la leyenda “con la educación pública no se jode”.



Los estudiantes de Mar del Plata resolvieron levantar las tomas, ante la huelga de 48 horas universitaria que se desarrolla en la capital balnearia y frente a la víspera de la movilización. El lunes, todos los gremios y organizaciones estudiantiles retomarán el plan de lucha con una asamblea extraordinaria y clases públicas.



A raíz de la “emergencia presupuestaria en curso” y que “se agravará en 2025″, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) anunció que no inscribirá nuevos estudiantes a las carreras de Tecnicatura Universitaria en Programación Informática (TUPI) y Licenciatura en Informática (LI) hasta nuevo aviso.



“Consolidado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y en función del proyecto de Presupuesto enviado por Poder Ejecutivo al Congreso, la Universidad no puede garantizar el acceso en condiciones adecuadas a dichas carreras, por lo cual ha determinado pausar la inscripción de nuevos ingresos, para asimismo asegurar calidad educativa a los/as 5.505 estudiantes que actualmente tienen las dos carreras”, informó la casa de estudios.



Según la UNQ, las dos propuestas académicas tuvieron un “crecimiento exponencial” en los últimos años y que contaban con el “apoyo del Estado Nacional y con el compromiso de recursos propios”. Pero que la situación presupuestaria que el actual gobierno plantea para el 2025 “ve imposibilitada la inversión en tecnología indispensable para el dictado de clases a más estudiantes, como así también restringida la posibilidad de contratos o ampliaciones de la planta docente”. De igual manera, el deterioro salarial que sufre la docencia universitaria “hace cada vez más difícil sostener el plantel de profesores/as de estas especialidades”.



“Esa suma de factores hace que la UNQ se vea obligada a tomar una decisión no deseada, pero inevitable. La TUPI y la LI continuarán dictándose para sus actuales estudiantes y se espera que el actual apremio económico se revierta para poder retomar la inscripción de nuevos/as estudiantes”, señalaron en el comunicado.



El ministro de Economía Luis Caputo dio un duro discurso en tono político ante empresarios en el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata y apuntó contra la oposición al referirse al conflicto en las universidades nacionales.



“Quieren romper el equilibrio fiscal porque es el ancla del orden macro. Y hay que auditarlos porque sabemos que se la afanan. Todo lo que hay en el sector público son cajas, las universidades también”, subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.



“Hay que auditarlos. Si presentás una ley tratá de cumplirla con el financiamiento asociado. Me importa tres pitos cuánto plata es, si no está en el presupuesto tenés que presentar cuál es el financiamiento”, dijo Caputo en el cierre de la primera jornada del tradicional coloquio empresario.