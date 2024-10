Milei pregona la libertad pero aseguró que va intervenir la AFA si no hacen lo que él quiere Miércoles, 16 de octubre de 2024 El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó que el Ministerio de Justicia podría intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si finalmente realiza mañana la Asamblea que fue suspendida por el Gobierno. El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó que el Ministerio de Justicia podría intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si finalmente realiza mañana la Asamblea que fue suspendida por una decisión administrativa.



En ese encuentro, el organismo rector del fútbol tiene la intención de votar la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente y renovar el resto de las autoridades del Comité Ejecutivo.



“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal... Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, desarrolló el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia.



Para entender el conflicto hay que retrotraerse a fines de septiembre, cuando Talleres -a cargo de Andrés Fassi, enfrentado con la AFA- se presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para cuestionar la convocatoria realizada para renovar el mandato del actual presidente. La IGJ, organismo dependiente del Poder Ejecutivo -también enfrentado con la AFA por las SAD-, resolvió ayer que la convocatoria es irregular e ineficaz.



Entre los puntos que se objetan, la IGJ advirtió que la elección de autoridades se anticipó casi un año y esto podría afectar los intereses de Talleres y de otros clubes porque aún falta que se ejecute el 25% del mandato actual. También objetaron otras cuestiones reglamentarias y modificaciones estatutarias que realizar la AFA.



El organismo deportivo que tiene su sede en la calle Viamonte se anticipó a la resolución de la IGJ y se presentó ante la Justicia para solicitar una medida cautelar que garantizara la realización de la Asamblea convocada para mañana. El juez Ricardo Pettis rechazó el pedido, pero resaltó que no hay fundamentos como para poder impedir la reelección de Tapia. Además, una apelación al fallo de la IGJ (que aún no se concretó) debería concederse con efecto suspensivo y no devolutivo -de acuerdo al artículo 243 del Código Procesal- lo que significa que se suspenden los efectos de la decisión recurrida.



Con esos dos argumentos, los directivos de la AFA desconocen la decisión de la IGJ y aseguran que mañana harán igualmente la Asamblea, convocada en el predio de Ezeiza. Allí también está previsto discutir -entre otros puntos- la suspensión de los descensos y una modificación en los campeonatos argentinos.