Milei aplicó cambios para tramitar las pensiones

Jueves, 10 de octubre de 2024

A través de la Resolución 1925/2024 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno aplicó cambios para el trámite de la pensión por discapacidad que valida la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

ANSES recibirá el Certificado Médico Oficial (CMO) en formato papel hasta el 31 de marzo de 2025, un paso más hacia la celeridad y rapidez en el proceso para los beneficiarios.



La digitalización del CMO forma parte de un conjunto de iniciativas impulsado para hacer más accesible y seguro el proceso de solicitud de pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad.



De esta forma se elimina el uso de documentación física que está más expuesta a riesgos de falsificación o pérdida.



Cambios en el trámite de pensiones

En el artículo 3 de la resolución dice: "Determínase que el Certificado Médico Oficial Digital es el único modo de confección y suscripción del Formulario CMO requerido para el trámite de solicitudes de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral".



Luego, en el artículo 4 la norma publicada hoy en el Boletín Oficial indica: "Determínase que no se podrá iniciar el trámite de Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral sin su respectivo Certificado Médico Oficial Digital y sus estudios médicos complementarios correspondientes"



Al mismo tiempo, la norma advierte sobre los cambios en la presentación de la documentación para acceder a las pensiones por discapacidad. En el artículo 5 dice: "Determínase que los Certificados Médicos Oficiales (CMO) en formato papel encriptados con código (QR) emitidos con posterioridad a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL carecerán de validez"



Auditorías y suspensiones de PNC por discapacidad

ANDIS sigue adelante con sus auditorías a PNC por discapacidad otorgadas. Este control garantizar que sólo se otorguen a quienes cumplan con los requisitos establecidos. En este contexto, se han comenzado a enviar cartas a los beneficiarios cuyos casos presentan irregularidades.



Las cartas notifican la suspensión temporal de los beneficios, permitiendo a los afectados presentar un reclamo dentro de un plazo de 60 días. En este proceso, se recomienda buscar la asistencia de un abogado especializado para garantizar que el reclamo cumpla con los requisitos formales.



El Gobierno de Javier Milei afirma que estas auditorías buscan garantizar la transparencia y la correcta distribución de las pensiones no contributivas. El objetivo es evitar abusos en el sistema, asegurando que los recursos sean destinados a quienes realmente los necesitan.



Qué hacer si recibe una carta de suspensión

Si un beneficiario de una PNC recibe una carta de suspensión, es fundamental actuar de inmediato. El proceso incluye presentar un reclamo formal dentro de los 60 días desde la notificación. Es aconsejable conseguir el patrocinio de un abogado, quien puede ayudar a organizar la documentación necesaria y formular los argumentos legales pertinentes para reactivar el beneficio.