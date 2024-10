Corrientes Capital

L-Gante declaró durante más de dos horas y rechazó las acusaciones Miércoles, 9 de octubre de 2024 El cantante de cumbia dijo que jamás amenazó con un arma ni secuestró a Gastón Torres y a Rosa Passi. El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes resolvió que siga el proceso en libertad porque considera que no hay peligro de fuga.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes resolvió que L-Gante siga en libertad mientras se desarrolla el juicio donde está acusado de privación ilegítima de la libertad.





El juez argumentó que no hay peligro de fuga por parte del artista, por lo que desestimó el pedido de la querella. Luego de un cuarto intermedio, Elian Valenzuela comenzó a declarar.



"Yo estaba en la Bresh y sabía que otros amigos estaban en un boliche de General Rodríguez trabajando. Sabía que estaban Torres, toda su familia y Passi, que son compañeros de trabajo en la municipalidad", contó sobre la noche en la que lo acusan de haber secuestrado y amenazado a dos personas.



En ese contexto, relató: "Me dijeron que los Torres estaban todos borrachos. Él le dijo a mis amigos que era el delegado del barrio y estaba encargado de dar habilitaciones en boliches, mientras mis amigos estaban trabajando".



L-Gante contó que la familia Torres "se puso violenta contra el auto de Javier Serrano" y que eso derivó en una discusión que, según dijo, no sabe si terminó en una pelea. Luego de eso todos sus amigos fueron hacia su casa.



"Los Torres no fueron a su casa, fueron a la puerta de mi casa a buscarle pelea a mis amigos. Se pelearon Gastón Torres y sus hijos con mis amigos", declaró.





En la continuación de esa secuencia, el artista contó que recibió la noticia de la pelea cuando viajaba de General Rodríguez hacia Palermo. "Le dije que lo iba a llamar a Torres, que me llevaba re bien. Lo llamé y me hablaba de una forma que no entendía, estaba borracho. Ahí le dije que iba para Rodríguez y hablábamos bien".



"Llegando a Rodríguez vi que muchos patrulleros encaraban para el barrio. Vi que estaban mis amigos afuera mirando para la casa de los Torres, que viven en frente de mi casa. Pensé que lo mejor era ir para ahí, donde estaban su mujer y todos sus hijos", contó.



Sobre el momento en que llegó, relató: "Yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los torres se peleaban por ver quien hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. ´Te acompaño´, me dijo".



En ese sentido, agregó: "Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos".



"Cuando fuimos a buscar a Rosa, ahí si pase por casa. Estaba lleno de policías y yo ya estaba con ella y Gastón en el auto. Me bajé y hasta tuve que cerrarle la puerta a un patrullero porque no pasaba. Yo digo: ¿Si Torres y Rosa estaban secuestrados, no le hubieran avisado a la policía?", planteó.



En el cierre de su relato, L-Gante contó que llegó hasta una estación de servicio de General Rodríguez y les dijo a ambos que no los iba a llevar hasta el barrio porque "estaba de mal humor", por lo que -según dijo- les dio $4000 para que se fueran a su casa. "Al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, ´pero si se pelearon con los otros´", agregó.



"Yo nunca privé a nadie de la libertad, no estoy de acuerdo con eso", dijo el artista en el cierre de su declaración ante el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes, previo a responder las preguntas de la querella.



Tras el final de su declaración, L-Gante mantuvo un fuerte cruce con el abogado querellante: "Usted ha tratado de perjudicar a mi entorno siempre. A todo mi entorno lo quisieron poner en contra mío. Yo más que con la verdad no vengo a hablar. Este abogado inventa, yo no apunté con un arma a la familia de Torres".



En ese sentido, desmintió haber llamado a un amigo para decirle que le iba a "llevar un regalito" a su campo: "Yo no llamé a nadie en el auto ni intenté llevar a un campo a Gastón Torres".



Ante la consulta sobre por qué cree que Rosa Passi lo denunció, el cantante de cumbia respondió: "Creo que lo hizo porque no está acostumbada a todo esto. Porque la contactaron y habra sentido algun susto de la otra parte. Creo que no habra sido honesta en lo que paso de verdad".



"Yo dejo en las manos de la justicia que se cumpla el proceso. Eso habla de mi tranquilidad", agregó.



Por último, se refirió a la acusación sobre el robo de un telefóno: "Puedo decir que no sabía que tenía un teléfono robado. No tengo la necesidad de comprarme las cosas por menos precio porque trabajo para eso. A veces recibo canjes, así que pudo haber tenido un teléfono que salió de un emprendedor".



L-Gante habló en el juicio sobre el choque que tuvo con una mujer





Por otra parte, también se refirió a un choque que tuvo con una mujer unos días antes: "Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación. Yo estaba con mi mujer, Tamara, y mi hija, andando por General Rodríguez. Atrás me seguía en un Mercedes mi amigo Luis Ibañez y lo acompañaba Julio Moyano".



En la continuación de su relato, agregó: "En un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle".



En ese sentido, continuó: "Sabiendo que estaba la peregrinación, dije ´muy lejos no va a ir´. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto".



"Había mucha gente porque era la peregrinación. Estaba yo parado del lado del conductor de mi auto, hablando con los fans que me pedían una foto. Yo estaba asustado porque casi me chocan e iba con mi hija de meses. Reaccioné insultando", agregó.



En ese mismo relato, aclaró que "el auto no fue destrozado" y reconoció que insultó a la otra persona. "También había policías que se cagaron de risa y me dijeron que me fuera, que me estaban viendo todos. Les hice caso y me fui, nunca más volví a ver a esta persona".



A su vez, agregó: "Yo no discutí con esta mujer. No tuve oportunidad. Me cerraron el vidrio y me volví a mi auto. Solo la insulte, en mi auto se hizo un rayoncito y en el de ella nada".



Ante la pregunta del abogado querellante sobre si él le dio la orden a sus amigos de que clavaran un cuchillo en el auto, L-Gante respondió: "Yo no soy el patron de nadie. Nadie me obedeció ni soy nadie para que sigan mis órdenes. Que yo sepa, nadie tenía cuchillos, ni nada para destruir un auto. Si hablamos de una destrucción total, con solo puños no se puede generar eso".



En ese contexto, reconoció: "Yo dije que abollaran, pero estoy en desacuerdo de que lo hicieran. Siempre quedo como el malo yo, pero quedé yo solo ocupándome de querer solucionar el problema. A mí esas cosas no me interesan, pero entendí que a ellos les puede servir más interpretar que hubo un conflicto. Yo mantengo la palabra de que no lo hubo".



El cantante también reveló que cuando bajó de su auto filmó la patente del otro vehículo, pero aclaró que luego borró el video. "Me quedé en el lugar mientras me hablaba la gente, estaba parado en el zócalo de mi auto con el brazo apoyado en el techo".



Con respecto a la acusación de la presunta víctima sobre que su expareja, Tamara Báez, le habría robado unos lentes, contestó: "Tamara fue adelante del vehículo, pero no sé qué fue a hacer. Yo no vi que Tamara le pegara y tampoco vi que haya dañado el auto".



Unos minutos después, protagonizó un fuerte cruce luego de que el abogado querellante lo interrumpiera tras hacerle una pregunta: "‘¿Disculpe, usted me está prestando atención? Le pido atención si quiere que hable. Les exijo que me presten atención, así no estoy repitiendo a cada rato".



L-Gante declaró sobre una pelea en General Rodríguez





Luego del relato sobre el primer hecho, Elian Valenzuela detalló cómo fue el episodio donde se lo acusa de haber secuestrado y amenazado con un arma a un joven.



"Es mi vecino Brian. Vive a dos casas en el barrio Bicentenario de General Rodríguez y yo vivía en el country Banco Provincia. Yo fui una noche a mi casa del barrio Bicentenario donde vivía mi mamá. Ahí estaba mi hermana, una pareja amiga mía y no sé quién más porque estuvo poco tiempo", comenzó.



Luego, detalló: "En ese momento, mi hermana y la pareja amiga, fueron los que me dijeron que vieron a Brian arriba del techo de mi casa. Lo vieron que salta y cae en la vereda".



L-Gante contó que tras el episodio se fue a su casa a dormir y que al día siguiente decidió regresar al barrio para merendar con su familia. "Lo encontré a Brian y le dije si podía hablar. Ahí le pregunté si andaba por el techo de mi casa y me dijo que no".



"¿Estás seguro? Le pregunté. Si estás seguro, ¿me acompañas a mi casa para que hables con la gente que me dice que es así?", agregó el artista sobre el inicio de la conversación con el joven involucrado en el episodio.



Luego, según su relato, comenzó el conflicto: "Ahí lo abracé y él me sacó el brazo de encima, no hubo forcejeo. Había tres chicas con él que cuando Brian dice que no me va a acompañar, empiezan a tirar botellas y Tamara discute con esas chicas. Parecían menores".



En esa misma línea, añadió: "Estábamos con Jamaica y teníamos miedo. Le dije a Tamara que no le dé bola, que vayáramos a mi casa. Me subí a mi BMW blanco y seguí hasta mi casa. Dejé a Tamara y a la nena y volví al barrio".



"Fui de vuelta hacia esa casa donde había pasado todo. En ese momento Tamara le explicó todo a mi mamá. Ahí se empezaron a poner al tanto todos en mi familia y empezaron a venir atrás mío", relató.



"Quise hablar y no se pudo. Yo estaba con muchos amigos. Admito que en ese momento ellos llegaron antes que yo. Hay un video donde se ve que yo estoy yendo para ahí. También admito que en el momento que me acerque a la vereda de la casa, cuando Brian me dice ´no fui yo´, le tiré un manotazo", reconoció L-Gante.



Sin embargo, el músico aclaró que con ese manotazo le pegó a su manager. "Yo me estaba comiendo piedrazos, pero no hubo más nada ni tampoco tuve intención de golpear a nadie".



En la continuidad de su declaración, recordó: "La mamá de Braian venía al lado mío hablando. Hasta yo les decía que se quedaran tranquilos, que no íbamos a pelear. Entramos a mi casa, cruzamos el portón nada más y ahí hablamos aún más tranquilos".



"Habrán sido 5 minutos donde me admitió que estaba empastado y que se subió al techo. Le dije que fuera a hablar con su mamá y todos se quedaban traquilos, que a mí no me importaba. Ahí él no le quiso decir, empezó a levantar la voz y se diió la discusión. Se fue de la casa enojado y gritando, y yo me quedé gritando cosas", afirmó L-Gante.