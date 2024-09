Las 56 acciones que propone la ONU y los puntos que rechaza Milei Lunes, 23 de septiembre de 2024

Se trata de una iniciativa que tuvo respaldo de 193 países en la Asamblea General y que establece reformas a la estructura de Naciones Unidas, pero también compromisos y acciones y un Pacto Digital, con regulaciones a las redes y la inteligencia.

Argentina será un Faro de Libertad”. Con esa definición, en el gobierno de Javier Milei celebraron anoche haber sido el único país que decidió salirse del “Pacto del Futuro”, un acuerdo aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas con apoyo de 193 países, que estableció compromisos para reformar las instituciones internacionales y aplicar 56 acciones y más de 100 propuestas de cambio para garantizar el crecimiento, la igualdad y garantizar sociales, políticos y económicos para las generaciones presentes y futuras.



También incluyó un extenso capítulo denominado “Pacto Digital”, que plantea la necesidad de regular las redes sociales, las empresas tecnológicas y la inteligencia artificial.



Fue la primera decisión de alcance global que tomó la Casa Rosada, ejecutada tras un discurso pronunciado por la canciller Diana Mondino, que llegó acompañada por el experimentado diplomático Ricardo Lagorio y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, designado en ese cargo para dinamitar cualquier participación argentina en la Agenda 2030, que los libertarios tienen como principal objetivo de su batalla cultural.



“Hoy en la ONU nos disociamos del Pacto del Futuro. Elegimos un mundo mejor para cada uno de los niños, hombres y mujeres que habita nuestro suelo. Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Argentina será un Faro de Libertad”, expresó Mondino en sus redes sociales, tras el Plenario de la Cumbre del Futuro en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Fue una declaración que divulgó en su cuenta de X la posición formal que brindó momentos antes en su discurso ante el pleno de la ONU: “La Argentina está decidida a trabajar en un marco de libertad para los individuos, que puedan tomar sus decisiones y ser responsables de sus acciones bajo reglas de juego parejas para todos. Queremos enfrentar los retos del terrorismo, las amenazas a la integridad territorial, a la democracia, a la seguridad internacional y al desarrollo económico. Para ello, tomamos como guía los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los desvíos respecto a estos propósitos y principios generan problemas no sólo al propio país -que pierde su propio faro de libertad- sino para los que con él interactúan”.



“Creemos que el modelo que puede hacerlo es el de la libertad económica. El hambre se acaba garantizando más comercio y no menos. Y se logra el desarrollo profundizando el respeto por las instituciones, fundamentalmente priorizando el respeto por la propiedad privada”, afirmó la ministra, y agregó: “En ejercicio de esa libertad, mi país quisiera recordar que agendas como esta están compuestas por aspiraciones jurídicamente no vinculantes y que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, tiene derecho a interpretar y perseguir con autonomía, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales, tal como ya lo dispone la Resolución 70/1 de la Asamblea General”.



Y agregó: “Muchos de los puntos de este Pacto, con sus anexos, presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde el 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con las negociaciones ya avanzadas. Aun así, propusimos acciones constructivas que no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, por el contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad”.



El Pacto y los reparos libertarios

Más allá de la interna a cielo abierto que hay en el seno de la Cancillería -entre los diplomáticos profesionales y la línea libertaria dura- el gobierno de Milei fue elegido por más del 54% de los votos con una cosmovisión que rompió con los últimos gobiernos, que siempre sostuvieron en el ámbito internacional una mirada más progresista, en defensa del multilateralismo, que sostuvieron la no intervención y adhirieron a la Agenda 2030. Desde Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. De hecho, en su discurso, Mondino reconoció que su posición era contraria a la posición que había sostenido, a favor del Pacto del Futuro, el gobierno anterior.



¿Pero qué dice el Pacto del Futuro y en qué aspectos se diferencia la administración de Milei? La canciller Mondino hizo propio un punteo rudimentario que difundieron los libertarios que militan a Milei en las redes sociales. Pero hay otros aspectos que el Presidente rechaza de la agenda de Naciones Unidas, y que lo viene expresando desde que era un agitador de las ideas libertarias en los medios y no pensaba en meterse en política y menos en competir por un cargo electivo. De las cuestiones de la ideología de género, a la defensa nacional, del aumento de la carga impositiva a las regulaciones en la economía o las limitaciones a la libertad de expresión en las redes sociales, son sólo algunos de los aspectos donde hay un rechazo cerril del economista que en poco más de tres años llegó a ser jefe de Estado.



Aunque la gestión diplomática estuvo conducida por el embajador Lagorio, el “ideario” anti Agenda 2030 -que ahora tuvo una prolongación al 2045- fue llevado a Nueva York por Sotelo, que tiene una sintonía inmejorable con el “triángulo de hierro” que componen Javier y Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. El secretario de Culto y Civilización explicó el rechazo del gobierno a las políticas globales medioambientales para frenar la contaminación, la ideología de género y del feminismo, de vulneración de la soberanía, de libertad económica y de respeto a los distintos credos.



Propuestas y 56 acciones

El “Pacto del Futuro” estableció una larga lista de acciones, divididas en cinco capítulos, pero también un anexo muy amplio titulado “Pacto Digital”, con recomendaciones, sugerencias, propuestas y otras acciones destinadas a establecer regulaciones, controles, medidas sobre las redes sociales, las empresas tecnológicas y un capítulo de enorme importancia: la inteligencia artificial. Finalmente, incluyó un último anexo con una serie de planteos vinculados a las “Generaciones Futuras”.



En el primer capítulo de las acciones, titulado “Desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo”, la ONU propuso:



1. Emprenderemos acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y transformativas para implementar la Agenda 2030, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás.



2. Centraremos en la erradicación de la pobreza nuestros esfuerzos por implementar la Agenda 2030.



3. Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición.



4. Reduciremos el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo.



5. Velaremos por que el sistema multilateral de comercio siga siendo un motor del desarrollo sostenible.



6. Invertiremos en las personas para acabar con la pobreza y reforzar la confianza y la cohesión social.



7. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas en pro del desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.



8. Lograremos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como contribución decisiva para avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.



9. Reforzaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático.



10. Aceleraremos nuestros esfuerzos por restaurar, proteger, conservar y utilizar de forma sostenible el medio ambiente.



11. Protegeremos y promoveremos la cultura y el deporte como componentes integrales del desarrollo sostenible.



12. Haremos planes para el futuro y redoblaremos nuestros esfuerzos colectivos por impulsar la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 y posteriormente.



El capítulo II, titulado “Paz y seguridad internacionales”, propuso:



13. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir y mantener sociedades pacíficas, inclusivas y justas y abordar las causas profundas de los conflictos.



14. Protegeremos a todos los civiles en los conflictos armados.



15. Garantizaremos que las personas afectadas por emergencias humanitarias reciban el apoyo que necesitan.



16. Promoveremos la cooperación y el entendimiento entre los Estados Miembros, reduciremos las tensiones, procuraremos el arreglo pacífico de las controversias y resolveremos los conflictos.



17. Cumpliremos nuestra obligación de acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y defender su mandato en cualquier causa en la que nuestro Estado sea parte.



18. Consolidaremos y sostendremos la paz.



19. Aceleraremos el cumplimiento de nuestros compromisos sobre las mujeres, la paz y la seguridad.



20. Aceleraremos el cumplimiento de nuestros compromisos sobre la juventud, la paz y la seguridad.



21. Adaptaremos las operaciones de paz para responder mejor a los problemas existentes y las nuevas realidades.



22. Abordaremos las graves repercusiones de las amenazas a la protección y la seguridad marítimas.



23. Procuraremos lograr un futuro sin terrorismo.



24. Prevendremos y combatiremos la delincuencia organizada transnacional y los correspondientes flujos financieros ilícitos.



25. Promoveremos el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.



26. Respetaremos nuestras obligaciones y compromisos en materia de desarme.



27. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen las tecnologías nuevas y emergentes y abordaremos los riesgos que puede plantear su uso indebido.



El Capítulo III, titulado “Ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital”, estableció:



28. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio de las personas y el planeta.



29. Ampliaremos los medios de implementación para los países en desarrollo a fin de aumentar sus capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación.



30. Velaremos por que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas.



31. Velaremos por que la ciencia, la tecnología y la innovación mejoren la igualdad de género y la vida de todas las mujeres y niñas.



32. Protegeremos, aprovecharemos y complementaremos los conocimientos indígenas, tradicionales y locales.



33. Ayudaremos al Secretario General a reforzar el papel de las Naciones Unidas en el apoyo a la cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.



En el Capítulo IV, titulado “Juventud y generaciones futuras”, la ONU planteó:



34. Invertiremos en el desarrollo social y económico de la infancia y la juventud para que puedan alcanzar todo su potencial.



35. Promoveremos, protegeremos y respetaremos los derechos humanos de todas las personas jóvenes y fomentaremos la inclusión social y la integración.



36. Aumentaremos la participación significativa de la juventud a nivel nacional.



37. Aumentaremos la participación significativa de la juventud a nivel internacional.



Y por último, en el Capítulo V, “Transformación de la gobernanza global”, Naciones Unidas se planteó:



38. Transformaremos la gobernanza global y revitalizaremos el sistema multilateral para afrontar los retos, y aprovechar las oportunidades, que se nos presenten en la actualidad y en el futuro.



39. Reformaremos el Consejo de Seguridad, reconociendo la urgente necesidad de que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga más rendición de cuentas.



40. Intensificaremos nuestras gestiones en el marco de las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad con carácter prioritario y sin demora.



41. Reforzaremos la respuesta del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y su relación con la Asamblea General.



42. Haremos mayores esfuerzos por revitalizar la labor de la Asamblea General.



43. Reforzaremos el Consejo Económico y Social para acelerar el desarrollo sostenible.



44. Reforzaremos la Comisión de Consolidación de la Paz.



45. Fortaleceremos el sistema de las Naciones Unidas.



46. Garantizaremos el disfrute efectivo de todos los derechos humanos de todas las personas y responderemos a los retos nuevos y emergentes.



47. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para hacer frente a los problemas actuales y futuros.



48. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para dar más voz y representación a los países en desarrollo.



49. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional a fin de movilizar financiación adicional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, responder a las necesidades de los países en desarrollo y dirigir la financiación hacia quienes más la necesitan.



50. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para que los países puedan tomar préstamos de forma sostenible a fin de invertir en su desarrollo a largo plazo.



51. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para mejorar su capacidad de apoyar a los países en desarrollo de forma más eficaz y equitativa durante las perturbaciones sistémicas y aumentar la estabilidad del sistema financiero.



52. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera interna.



53. Elaboraremos un marco sobre sistemas para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto y vayan más allá de él.



54. Reforzaremos la respuesta internacional a las perturbaciones mundiales complejas.



55. Fortaleceremos nuestras alianzas para cumplir los compromisos existentes y abordar los problemas nuevos y emergentes.



56. Reforzaremos la cooperación internacional para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad.









