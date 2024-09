Por Decreto aumentó el salario de empleados Estatales nacionales

Jueves, 19 de septiembre de 2024

Los tramos de aumentos serán escalonados: las remuneraciones mensuales, regulares y permanentes vigentes al 31 de agosto se incrementarán en un 2%. Posteriormente, a partir del 1 de octubre de 2024, se aplicará una suba adicional del 1%,.

El Gobierno confirmó un nuevo aumento de salarios para empleados de la Administración Pública Nacional (APN). A través del Decreto 837/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, se concretó la suba de sueldos para los trabajadores estatales.



De este modo, la administración libertaria homologó el nuevo acuerdo salarial, que establece incrementos en el personal permanente y no permanente de la APN.



Según indica el Decreto 837/2024 publicado hoy, el incremento rige desde el 1 de septiembre y será escalonado. "Homológase el Acta Acuerdo del 30 de agosto de 2024 y sus Anexos I a XLI de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, por las que se establecen incrementos salariales de las retribuciones de todo el personal permanente y no permanente, comprendido en su ámbito de aplicación, que como ANEXOS (IF-2024-95133963-APN-DNC#MT e IF-2024-97855653-APN-SSEPR#JGM) forman parte integrante de la presente medida" expresa la norma.



El acuerdo también incluye ajustes en otros rubros salariales, como viáticos, adicional por prestaciones en la Antártida, y el reintegro por gastos de guardería o jardines maternales. Además, se incrementarán los montos mensuales del Premio Estímulo a la Asistencia.



Al mismo tiempo se establecen actualizaciones para los profesionales residentes nacionales que prestan servicios en establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan. Los residentes en su primer año de formación, por ejemplo, recibirán 894.775 pesos a partir de septiembre y 903.723 pesos en octubre.



La medida se encuentra en el Decreto 837/2024 del Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.



Asimismo, en el artículo tercero del decreto, se dispuso la "retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de $633.488 a partir del 1° de septiembre de 2024 y de $639.823 a partir del 1° de octubre de 2024".



El aumento otorgado por el Gobierno en su rol de empleador fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario encabezado por Andrés Rodríguez. Por otro lado, el la actualización fue rechazada por ATE, liderada por Rodolfo Aguiar y quien llamó a estar "en asamblea permanente".



El aumento forma parte de la discusión salarial 2024-2025 que comenzó en junio de este año. En julio y agosto, la suba había sido del 6,6%, también en dos pagos: 3,5% para julio y 3% para agosto. Pese a los incrementos, en lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ronda el 30%.