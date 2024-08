Corrientes Capital

PAMI anunció cambios en el subsidio a los medicamentos gratis

Jueves, 29 de agosto de 2024

El organismo estableció nuevas condiciones para más de cinco millones de afiliados que disponen del beneficio. La aclaración del Gobierno nacional



PAMI efectivizó modificaciones en el acceso de los jubilados a los medicamentos gratis y, en este marco, el Gobierno anunció los nuevos requisitos indispensables para que los 5.3 millones de afiliados dispongan del beneficio brindado por el instituto de servicios sociales.



Al comienzo de esta semana, PAMI anunció una nueva normativa que impactará a varios jubilados y pensionados. Rápidamente surgió la duda de ciertos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre si podrán seguir afiliados y recibir cobertura médica a través de esta obra social.



Frente a múltiples interpretaciones sobre los programas de medicamentos, PAMI aclaró "que se garantiza la continuidad de la cobertura de 100%, que permite a los más de 5.3 millones de afiliados seguir con sus tratamientos médicos".



"Los programas de PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantizan la cobertura total de tratamientos oncológicos y de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes, así como también en tratamientos especiales que requieren atención sostenida, como son los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis", agregan.



En esa línea, el organismo aclaró que "lo que se ha modificado (de hecho se ha ampliado) es el requisito para solicitar el subsidio social, que cubre el 100% de los medicamentos para un pequeño grupo de personas que no puede costearse su tratamiento, y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, para aquellas personas que tienen que pagar un copago y aún así no puede afrontar ese costo".



Los nuevos requisitos de PAMI para acceder a medicamentos gratis

Poseer ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En aquellas familias en las que haya un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales tienen que ser menores a tres haberes previsionales mínimos.

No ser afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

No poseer más de un inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad, es decir con fecha de compra hasta 2010, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.