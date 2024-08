El Gobierno analiza la mejor estrategia para avanzar con la reforma política

Lunes, 12 de agosto de 2024



En el Congreso están esperando la señal de Guillermo Francos para mantener el encuentro y definir la posición del oficialismo ante la oposición dialoguista.



“Estamos esperando a que definan lo que quieren hacer en Gobierno, una vez que nos den la orden, nosotros vamos a ir a defender lo que la Casa Rosada nos diga”, explicó un importante senador de La Libertad Avanza, sobre el futuro del debate por la reforma política en el Congreso.



Luego de reunirse con funcionarios de la Secretaría General de Presidencia, que lidera Karina Milei y que trabaja en la creación del partido a nivel país, el dirigente del oficialismo reconoció a Infobae que las negociaciones por las modificaciones en el sistema electoral están demoradas.



En una semana que estuvo marcada por la presunta violencia de género cometida por el ex presidente Alberto Fernández a quien era su pareja, Fabiola Yañez, quien en una entrevista exclusiva con contó detalles del calvario que vivió en los últimos años, la agenda política se vio paralizada.



De acuerdo con distintas fuentes al tanto de la iniciativa del Gobierno, lo que sí se decidió ya es que las iniciativas se enviarán por separado y no en un solo paquete, por lo que se espera que algunas entren por el Senado, mientras que otras sean tratadas en Diputados.



Por ejemplo, para el caso de la implementación de la Boleta Única, las autoridades nacionales decidieron retomar un proyecto que ya tiene media sanción y que se encuentra actualmente a la espera de ser votado en la Cámara alta.



Puntualmente, la medida que ya se votó en Diputados y que desde hace un tiempo está frenada, plantea llevar a nivel nacional el modelo que se utiliza actualmente en casi toda la provincia de Córdoba, excepto en La Falda, Marcos Juárez, Cosquín y Carlos Paz.



En este sistema, se utiliza una planilla con todas las categorías de los cargos a elegir y, abajo, los candidatos en cuestión. De esta manera, el votante puede marcar en un casillero por la lista completa, si así lo desea, o bien a cada aspirante por separado.



Este mecanismo es especialmente resistido por los partidos más chicos, quienes remarcan que, como muchas veces no llevan candidato a Presidente y vice en sus boletas, pasarían a ser desapercibidos por el electorado en el cuarto oscuro.



Ya que este proyecto se encuentra en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tenía previsto reunirse en esa Cámara con los integrantes del bloque de La Libertad Avanza y de la oposición “dialoguista”, para tratar de alcanzar un consenso antes de que se debata.



El encuentro estaba originalmente previsto para esta semana que pasó, pero las gestiones se retrasaron y finalmente podría darse en los próximos días: “Francos tiene que poner fecha, solamente, nosotros estamos disponibles”, señaló un legislador del oficialismo.