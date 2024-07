Según un informe hay seis sectores productivos con serios inconvenientes

Viernes, 19 de julio de 2024

Según el semáforo elaborado mensualmente por Coninagro (la entidad rural que agrupa a las cooperativas de la producción agropecuaria), en junio 12 economías regionales están en crisis, es decir presentan luz rojahubo 5 en amarillo y solo 2 se muestra



Dentro de las economías más complicadas, se encuentran granos, bovinos, leche, ovinos, yerba mate, vino y mosto, papa, peras y manzanas, forestal, cítricos dulces, miel y mandioca.



Con color amarillo aparecen aves, porcinos, maní, algodón y tabaco. Únicamente la producción de arroz y de hortalizas mostró luz verde en el semáforo de economías regionales de Coninagro.



Si bien cada actividad tiene su problemática particular, las causas que se repiten en las que presentan luz roja son la baja demanda, tanto en el mercado interno como externo; los excesos de producción; los costos elevados; los precios estancados y la incertidumbre.



Según Coninagro, la tendencia hacia adelante indica que las categorías continuarán como en junio, con mayor volatilidad en los precios.



Indicadores

Los cítricos dulces profundizan su color rojo, ya que existe un exceso de oferta que se refleja directamente en los precios, generando una baja significativa que no puede amortiguarse. Este efecto desincentiva inversiones a futuro, un aspecto que podría revertirse en caso de ubicarse en una demanda o destino complementario o si ocurriera una mejora en los costos de logística y almacenamiento de modo de trasladar la fruta para otro momento.



Hay gran preocupación por las subas en las tarifas y el costo de la energía tanto de en riego como en conservación.

La forestación sigue con una muy baja demanda. La yerba mate comparte el rojo por segundo mes debido a una caída significativa en los precios de productor en la hoja verde.



Por otro lado, las hortalizas, de ciclo corto y gran volumen por hectárea, pasan de amarillo a verde. Estas producciones pueden reaccionar a cambios en la demanda en un lapso de tres o cuatro meses o mostrar subas por inconvenientes climáticos de zonas puntuales, contando con flexibilidad y volatilidad.



