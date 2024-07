CORRIENTES CAPITAL

LA AFA en contra de Milei que quiere avanzar en la implementación de las SAD

Martes, 16 de julio de 2024

En el Boletín Oficial la Casa Rosada, a través de la Inspección General de Justicia, habilitó que las asociaciones civiles se transformen pese a la negativa de Tapia a transformarse en sociedades anónimas.



El Gobierno dio este martes un paso más en la instrumentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en medio de la negativa de la AFA para aplicarlas en la liga local y de las tensiones entre el presidente Javier Milei y el titular de la asociación del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia.



En el Boletín Oficial, desde la Inspección General de Justicia (IGJ) habilitaron a las asociaciones civiles (formato por el que hasta ahora se constituían los clubes) a transformarse en sociedades anónimas. La primera instancia para encaminarse hacia la nueva idea, que permitirá el ingreso de capitales privados en el deporte, había sido plasmada en el DNU 70/2023, también de esta gestión.



Antes de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lance la plataforma completa con el detalle para las SAD, se le dio un plafón con esta resolución, la 15/2024, que se oficializó con la firma de Daniel Roque Vítolo, quien comanda la IGJ. Fue en la semana después a que la Argentina consiguiera la Copa América en Estados Unidos y de que Tapia volviera con la gloria, abrazado al trofeo, tras los achaques de Milei y las respuestas furiosas del número dos de la AFA, Pablo Toviggino.



En la publicación del Gobierno se aprobaron modificaciones al marco normativo para registrar públicamente sociedades y entidades civiles, que regía desde 2015, con agregados que se hicieron a lo largo de los años hasta ahora.



“Atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023, que modificó el texto de los artículos 30 y 77 de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”, establece en el considerando 32 la resolución de la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.



Ese es el corazón de la llegada de las SAD, que implican que los clubes puedan transformarse en sociedades anónimas para permitir así el ingreso de capitales privados y extranjeros a su estructura.



La idea del texto que se publicó en el Boletín Oficial es también alcanzar un marco legal abreviado y ágil para el registro y la aprobación de las sociedades y entidades civiles. Según expresaron desde el Gobierno en la medida, las resoluciones que venían heredadas en esta área “conformaron un inadecuado avance ilegal e ilegítimo del Estado” y también un “avasallamiento” de las garantías de la Constitución.



“Con el fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica se debe reconstruir la hoy deteriorada capacidad de los operadores económicos y de las organizaciones de la sociedad civil de poder llevar adelante emprendimientos de producción e intercambio de bienes y prestación de servicios en el mercado; y una de las vías más efectivas para que tal reconstrucción se pueda lograr es sin duda la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden el normal desarrollo y desenvolvimiento de las empresas, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción de nuestro país en el comercio mundial”, justificaron desde la gestión mileísta para dar paso a estos cambios.



Hablaron además sobre la importancia de la inversión extranjera como “crucial” para la Argentina, a la vez que destacaron la local, y señalaron que uno de los problemas “más comunes” de la administración pública es la “burocracia excesiva” que se traduce en “trámites engorrosos y procedimientos innecesariamente complicados”, con “exigencias desmedidas e inconducentes”.



Así, el Gobierno eleva la tensión con la AFA luego de que Milei le exigiera a Tapia terminar con el “pobrismo” en el fútbol. Fue la semana pasada, cuando en X el Presidente dijo que los jugadores titulares de la selección provienen de entidades que están constituidas bajo la estructura de las SAD. Desde la asociación del fútbol dejaron trascender que en realidad los campeones surgieron de clubes de barrio y, en off, se opusieron de manera tajante a la avanzada oficialista.



Se ampararon asimismo en que hay una serie de medidas judiciales que en casos puntuales rechazaron el DNU 70/2023 e impidieron la privatización en el fútbol. “Lo importante es que existe una medida cautelar de la Justicia federal y notificada al Estado nacional, en donde no pueden obligar a AFA a admitir las SAD en su estatuto. Así que habrá SAD para el deporte argentino, aunque para el fútbol oficial de AFA no será”