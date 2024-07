Milei invitó al plantel de la Selección a festejar en el balcón de la Casa Rosada

El Presidente celebró el triunfo del equipo de Lionel Scaloni y dijo que la Casa Rosada estaba a disposición del plantel. "Son unos verdaderos titanes", aseguró el jefe de Estado



El presidente Javier Milei celebró la nueva conquista de la Selección Argentina tras la victoria frente a Colombia, y la obtención de la decimosexta Copa América en la historia. Si bien el mandatario argentino ya se había expresado en sus redes sociales, una vez finalizado el encuentro también realizó declaraciones radiales en las que destacó el logro e invitó al plantel nacional a la Casa Rosada para festejar en el histórico balcón presidencial.





"Somos el país más ganador en la historia del fútbol, con veintitrés títulos. Así que es una noche muy especial para el fútbol argentino y para el deporte argentino, con este grupo de jugadores que son unos verdaderos titanes", manifestó el jefe de Estado, en comunicación con radio Mitre.





Ante la consulta de si le gustaría recibir a los campeones de América en la Casa de Gobierno, Milei se mostró ilusionado con la posibilidad agasajarlos. "Sí, me encantaría recibirlos, pero es decisión de ellos. El respeto a la decisión de ellos, a la decisión que tomen. Y si ellos consideran que quieren usar el balcón, les doy el uso del balcón. Si estarían dispuestos a recibirme para saludarlos, para mí también sería un placer. Pero esto es una decisión que tienen que tomar ellos porque es un triunfo de ellos, es el premio al logro de ellos", expresó el Presidente.



Asimismo, reveló cómo festejó el gol convertido por Lautaro Martínez, en el tiempo extra del partido final. "El gol de Lautaro fue impresionante. Así que feliz, feliz, feliz. Mi grito de gol no entra en los cánones de definiciones normales, pero hagamos de cuenta que no pasó", contó.





La comunicación con la emisora radial se produjo en medio de una escala en Guayaquil, en medio del regreso del mandatario a la Argentina tras su visita a los Estados Unidos, el último fin de semana, donde conversó con un grupo de importantes empresarios. De hecho, al encontrarse en espera para abordar nuevamente el avión privado que utilizó, Milei sumó a la entrevista al ministro de Economía, Luis Caputo, para que brindara sus sensaciones sobre el nuevo título de la Selección Argentina.



"Gritamos como locos acá. Se sufrió un poquito, pero fue un partidazo tremendo. Estos tipos son unos campeones realmente. Son un equipo, no hay egos. Los que entran, entran con las mismas ganas", manifestó el funcionario nacional. Además, destacó la participación de algunos jugadores. "El partidazo que jugaron Nico González y Paredes, impresionante. Un alegrón enorme", pero se lamentó por la lesión de Messi: "Verlo llorar así a la Pulga te parte el corazón. Pero, por suerte, tiene todo el equipo atrás, son unos fenómenos, se merecen todo".



El posteo de Milei en redes



El presidente argentino, Javier Milei, celebró en sus redes sociales el triunfo de la Albiceleste sobre Colombia, por 1 a 0, en la final de la Copa América disputada en Miami. Con una foto de Lautaro Martínez, autor del único gol de la selección dirigida por Lionel Scaloni, el mandatario publicó en su cuenta de la red social X: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! SOMOS CAMPEONES OTRA VEZ...!!!".



Vale recordar, que días atrás, Milei usó la imagen de la selección argentina para volver a poner sobre la mesa la cuestión de las sociedades anónimas deportivas. En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario atacó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al criticar su "socialismo pobrista".



"Pregunta técnica. Si AFA se opone a las Asociaciones Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol", escribió el político ultraliberal.



Milei acompañó su mensaje con la publicación de una infografía con el equipo titular dirigido por Lionel Scaloni, junto al escudo del club en el que militan, todos ellos europeos. "Todos juegan en clubes que son Sociedades Anónimas Deportivas", agregaba el posteo.