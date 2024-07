El Gobierno oficializó el aumento en las asignaciones familiares

Viernes, 5 de julio de 2024



ANSES dispuso el incremento de 4,18% y se aplicará también sobre límites y rangos de ingresos del grupo familiar.



En sintonía con el último dato de inflación (mayo) y al igual que con las jubilaciones y pensiones, el Gobierno oficializó el aumento de 4,18% en las asignaciones familiares.



La medida fue tomada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través de la Resolución 327/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial.





El mismo incremento -a aplicarse en el mes de julio- rige también para los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.



Los incrementos se aplican mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de 77.462 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, 252.238 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, 38.731 pesos para el primer rango de ingresos (hasta $599.760. por grupo familiar).





En el artículo 4° de la resolución publicada esta madrugada, ANSES aclaró que "la percepción de un ingreso superior a $1.588.027 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido".



Así, en lo que va del año los haberes previsionales (excluyendo bonos y adicionales) habrán experimentado un aumento acumulado del 104%. En marzo, el incremento fue del 27,18% debido a la fórmula establecida por la ley 27.609, vigente desde 2021. A partir de abril, comenzaron a aplicarse los cambios introducidos por decreto: ese mes, los haberes aumentaron un 27,4%, en mayo un 11,01%, y en junio un 8,83%. Desde abril, los aumentos se realizan mensualmente y están ajustados por inflación, además de incluir un 12,5% adicional en concepto de "incremento extraordinario".



Quiénes pueden solicitar la AUH





Los padres deben estar desocupados, ser trabajadores no registrados (sin aportes) o ser trabajadores del servicio doméstico.





Los hijos no deben tener trabajo, estar emancipados, ni recibir alguna de las prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.





Los hijos y sus progenitores deben ser argentinos y residir en el país. Si son extranjeros o naturalizados deben tener 2 años de residencia en el país.





Se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad.



Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos.





Calendario de ANSES: cuándo se cobran las asignaciones familiares



La ANSES ya informó el calendario de pagos para este mes y quedará de la siguiente manera:



DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 11 de julio

DNI terminados en 3: 12 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 18 de julio

DNI terminados en 8: 19 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio



Asignación por prenatal y maternidad



DNI terminados en 0 y 1: 12 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de julio



Asignación por Embarazo



DNI terminados en 0: 10 de julio

DNI terminados en 1: 11 de julio

DNI terminados en 2: 12 de julio

DNI terminados en 3: 15 de julio

DNI terminados en 4: 16 de julio

DNI terminados en 5: 17 de julio

DNI terminados en 6: 18 de julio

DNI terminados en 7: 19 de julio

DNI terminados en 8: 22 de julio

DNI terminados en 9: 23 de julio





Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



Todas los documentos: 8 de julio al 12 de agosto

Asignaciones Pago Único



Todos los documentos: 12 de julio al 12 de agosto