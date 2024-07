Inflación: cuánto impactará en los precios la suba del dólar de las últimas semanas

Miércoles, 3 de julio de 2024

A pesar de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, que suponía tranquilidad para los mercados, tras los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo los dólares paralelos abrieron al alza esta semana y ya superaron su récord nominal.



Si bien la suba de los dólares paralelos suele trasladarse casi mecánicamente a los precios, presionando sobre la inflación, analistas consultados por Infobae aseguraron que el contexto cambió y el impacto no sería tan grande, al menos en el corto plazo.



En este sentido, Camilo Tiscornia de C&T Asesores económicos, aseguró: “La verdad que si vemos lo que pasó en el último mes, que ya el blue y el CCL se habían disparado un poco, la verdad que el impacto inflacionario ha sido nulo. La inflación ha seguido bajando en líneas generales, si nos atenemos a lo que pasó en el mes de junio. Así que no veo por ahora un mayor impacto inflacionario. Obviamente que la Argentina es muy dinámica, esto puede cambiar, pero por ahora no ha habido”.



“Si este proceso sigue y la brecha se sigue expandiendo, lógicamente ahí puede llegar a aparecer algo. Pero por ahora me parece que es bajo el efecto porque a diferencia del año pasado, hoy en día hay acceso al mercado de cambios para pagar importaciones, por ejemplo. Con lo cual el tipo de cambio oficial sigue siendo un precio relevante, incluso para los que tienen que pagar productos importados. Esto no era así el año pasado. Entonces el importador, si tenía que pagar, lo hacía al CCL, lo que incide en los precios. Pero en este momento no lo veo”, agregó Tiscornia.



En la misma línea, Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, afirmó: “La fuerte recesión y la regularización de las importaciones quitan peso al impacto de la brecha en los precios, por ahora sostenemos esa proyección para julio también. De todas formas, si las expectativas de devaluación se mantienen al alza puede volver a tener impacto, por caso con una brecha que supere el 70%”.



Por su parte, el economista Federico Glustein señaló: “Considero que se va a trasladar a precios en algún momento aunque no el impacto acumulado en estos dos meses que viene arrastrando subas en los paralelos de hasta un 34%”.



Y contextualizó: “La recaudación tributaria cae por la caída del consumo y la producción baja en un 7%, la más alta desde el 2020. La inflación núcleo se está desacelerando a la par, pero es evidente que va a haber un traslado aunque sea menor para no perder valor real de los bienes. En ese aspecto, podría incidir entre un 1% y 1,2% siempre que se quede en estas cotizaciones en el transcurso del mes”.



“Todavía no se da el traslado porque fue de golpe, hay incertidumbre y el mercado está colocando los pesos excedentes en activos que pierdan menos valor. Sumado a eso, el impacto del aguinaldo en el blue y de los paralelos con menor liquidación y mayor demanda de importados tras la llegada del Bopreal ayuda a poner en jaque la anterior estabilidad y puede que haya una fuerte incidencia de esto, si no se recupera el aporte del agro que haga bajar a los financieros”, agregó Glustein.



En tanto, el economista Pedro Martínez, de PxQ Consultora, dijo: “Hoy por hoy el CCL tiene impacto vía dólar exportador, dado que el 20% de los dólares de exportaciones se liquidan a ese tipo de cambio. Esto impacta en la inflación porque cuando sube el CCL el productor recibe un precio en pesos más alto por los bienes que exporta. Si esos mismos bienes también los vende al mercado interno puede decidir subir el precio para equiparar lo que recibe por las ventas al exterior. Obviamente que depende de otros factores, como por ejemplo si en el mercado interno la demanda convalida ese aumento de precios”. Y aclaró: “Así y todo hay que ver si esta suba dura o si es algo coyuntural para medir el impacto”.



Pablo Moldovan, economista de CP Consultora, precisó: “Para los niveles actuales de brecha cambiaria la suba del dólar paralelo suele impactar sobre un conjunto acotado de bienes y servicios. La experiencia de los últimos años marca que los rubros más sensibles a los tipos cambio paralelos son algunos bienes durables (electrónica, materiales de la construcción y automotriz) y servicios vinculados al turismo”.



“De mantenerse el salto del dólar que estamos viendo hasta ahora estimamos un impacto adicional de aproximadamente medio punto sobre la inflación de julio”, añadió.