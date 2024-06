Natacha Jaitt antes de su asesinato denunció a Carlos Perez

La mediática había hecho denuncias por abuso y trata de menores. Entre las personas a las que acusó está el exmilitar de la Armada Carlos Pérez.



Es el día 14 de la búsqueda de Loan Danilo Peña y aún no hay rastros del nene que fue visto por última vez en el paraje 9 de Julio, Corrientes. En medio de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal, el hermano de Natacha Jaitt recordó un tuit de la mediática que apuntaba contra uno de los seis detenidos, el ex militar de la Armada, Carlos Pérez.



“Natacha mencionó a Carlos Pérez, detenido caso Loan, en el 2018″, escribió Ulises Jaitt en su cuenta de X junto a la captura del posteo de su hermana. El hombre quedó detenido el viernes junto a su esposa, María Victoria Caillava, por la desaparición del niño.



Qué había dicho Natacha Jaitt

El tuit que escribió la mediática, que murió en febrero de 2019 en extrañas circunstancias, hacía referencia a uno de los acusados más complicados. “Sentime Jorge Rial, ahora nos vamos a reír todos con tu fallida mafia en Comodoro Py, ¿te acordás? Junto al fiscal Delgado y C.P, cae Carlos Pérez, ¿viste?”, comenzó el posteo.



Y siguió: “Mientras vos te reías, exponías mi celular, cuando ni yo había entrado a declarar por otra causa engañada. Todo llega”.



La publicación de Ulises Jaitt no tardó en tener repercusión en las redes sociales. Cabe recordar que Natacha hizo denuncias públicas y en la Justicia por abuso sexual y trata de menores. “¡A Natacha la boletearon estos hdps! Cada día queda más claro que decía la posta en todo”, reaccionó un usuario y otro agregó: “Dios, estaba adelantada a todo lo que estamos descubriendo ahora”.