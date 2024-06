Bloques dialoguistas expresaron su apoyo a Ganancias y Bienes Personales

Jueves, 27 de junio de 2024

El oficialismo aceptará la mayoría de los cambios que se hicieron en el Senado. Hubo fuertes cuestionamientos a la gestión Javier Milei.

Este jueves, se lleva a cabo la sesión en la Cámara baja, desde el mediodía, en la que se tratará la Ley Bases y el Paquete Fiscal, tras los cambios que introdujo el Senado. El debate contará con 200 expositores y podría extenderse durante 12 horas, antes de la votación.



Restan definir posibles cambios en Ganancias, Bienes Personales y en cuanto a las empresas propensas a la privatización.



Para asegurarse los votos para la Ley Bases el oficialismo desistió de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes, pero no llegan al mínimo de 30 años.



Ricardo López Murphy, del bloque Hacemos Coalición Federal, expresó su desacuerdo con el RIGI “porque necesitamos uno para toda la economía. Reglas parejas para todos. Necesitamos que nuestras Pymes y empresas tengan un sesgo pro inversión y la posibilidad de hacer esa revolución de productividad que Argentina se debe hace muchos años”.



“El país necesita saber el programa monetario y se necesita saber el régimen cambiario. Otra paradoja u otra cosa disparatada es que persista después de esta ley el cepo massista kirchnerista. Continúa ese cepo de características maquiavélicas que hemos tenido. No funciona, no ha funcionado ni funcionará. Bloque inversiones, las exportaciones y el empleo”, agregó.



La UCR confirmó que apoyará la Ley Bases y la mayoría del bloque Ganancias y Bienes Personales

Lisandro Nieri, de la UCR, adelantó que su bloque acompañará la sanción de la Ley Bases pero aclaró: “En paquete fiscal, mayoritariamente nuestro bloque se inclina por la insistencia de Bienes Personales y Ganancias”.



“Mi provincia (Catamarca) es la mayor ganadora per cápita de toda la Argentina en la modificación del Impuesto a las Ganancias. Hago un sentido pedido a los diputados de mi provincia: somos cinco, de la UCR estoy solo, no me importan las banderías políticas, me pongo la camiseta de la Argentina y de mi provincia. Voy a votar afirmativamente la restitución de un impuesto progresivo, con una gradualidad razonable, con escalas lógicas y para que Argentina recupere la disciplina fiscal”, expresó Francisco Monti.



17:00 hs

HOY

Silvia Lospennato: “Señores integrantes del Club del Helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley”



La diputada del PRO Silvia Lospennato defendió el tratamiento de los puntos que el Senado no aprobó, Ganancias y Bienes Personales: “La única forma de rechazar un proyecto es desaprobarlo en la votación en general, para los desacuerdos entre las Cámaras los constituyentes eligieron el sistema que privilegia la Cámara de origen, en materia de tributos claramente es la Cámara de Diputados. La única condición para la insistencia con la sanción original es reunir la misma mayoría de votos de la Cámara revisora. Nunca un título o capítulo puede ser equiparado a una ley completa. No importa en qué parte del proceso se produzca la enmienda, en nada se afecta el privilegio de la cámara de origen”.



“La decisión sobre adiciones o correcciones de la Cámara de origen de manera parcial es una práctica que tiene más de 20 años. No existe en la Constitución Nacional impedimento alguno para tratar varias materias en una ley. Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora. Porque esta decisión legal y legítima de los representantes del pueblo argentino está absolutamente protegida por nuestra Constitución Nacional. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley”, concluyó.



16:43 hs

HOY

En el bloque de La Libertad Avanza defendieron Ganancias y Bienes Personales: “Esta ley tiene sustento, legitimidad, legalidad”

Nadia Márquez de La Libertad Avanza defendió el tratamiento del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que no fueron aprobados en el Senado. En caso de una posible judicialización, la legisladora mencionó dos fallos en los que la Corte Suprema evitó pronunciarse en temas referidos al Poder Legislativo.



“Esta ley tiene sustento, legitimidad, legalidad y tiene beneficios para los argentinos. Quizás a algunos les gustan los resultados, quizás para otros no les sea de su agrado. Este bloque lo ha dado todo, otros bloque dialoguista nos acompañaron - no a nosotros sino a las ideas- con otros bloques costó más pero hemos hablado. Hoy ratificamos que la victoria no procede del número de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”, agregó.



16:13 hs

HOY

Unión por la Patria cuestionó el tratamiento de Ganancias y Bienes Personales



Vanesa Siley, de Unión por la Patria, lanzó fuertes críticas a Rodrigo de Loredo -presidente del bloque de la UCR- por sus dichos sobre la falta de acuerdos en la Cámara de Senadores para avanzar en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.



“Se le dice a los gobernadores que van a llegar los recursos del Impuesto a las Ganancias, sin entender que se le está diciendo a los trabajadores que van a ser ellos los que van a tener que pagar el RIG, por ejemplo. Lo que no va a entrar por RIGI se lo van a dar por Impuesto a las Ganancias”, explicó.



En ese sentido, la diputada insistió: “Ganancias y Bienes Personales fueron desechados totalmente por la Cámara de Senadores y no existen en el marco de este tratamiento parlamentario”.



“Nuestro bloque va a dejar asentada en esta ocasión su postura constitucional: toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional”, concluyó.



15:32 hs

HOY

José Luis Espert apoyó el regreso de Ganancias y la vuelta de Bienes Personales



José Luis Espert defendió la idea de insistir con la vuelta de Ganancias y Bienes Personales: “Los intercambios que vimos en los medios sobre si podemos o no insistir con el texto original fueron fogoneados por los que hacen un análisis decadente. Ante todo está la Constitución Nacional, dentro todo, fuera nada”.



“Todas las familias argentinas esperan que insistamos con el proyecto original que es respetuoso de la letra de nuestra carta magna y de las leyes. Viene a plantear un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país”, agregó.



15:18 hs

HOY

Tras las cuestiones de privilegio, comenzaron a tratarse la Ley Bases y paquete fiscal en la Cámara de Diputados

A las 15:17 comenzó la sesión con el debate de la Ley Bases con la presentación del diputado Santiago Santurio de LLA. Luego de un discurso en donde dijo que “es necesario tener los medios para dar seguridad jurídica para que el rumbo y la velocidad sea sostenida en el tiempo. Durante 6 meses sin ninguna ley los indicadores macroeconómicos mostraron buenas señales y esperamos que esta ley confirme el rumbo y nos permita ir más rápido”.



15:01 hs

HOY

Un diputado peronista propuso el nombre “Pacto de Cipayos” al Pacto de Mayo de Milei con los gobernadores

El diputado chaqueño de Unión por la Patria Aldo Leiva calificó de “engendro” a la Ley Bases y agregó: “Todos estos meses ha tenido la complicidad de los mal llamados dialoguistas que uno los escucha dar grandes discursos y a la hora de la verdad terminan acompañando sin ningún tipo de inconveniente todas esta barbaridades que no tiene un solo ítem que favorezca a la mayoría del pueblo argentino”.



“Venimos nosotros a decirle ‘no’ a esta ley que ustedes vienen a traer y pido perdón a los patriotas de mayo porque tiene la osadía de llamarla a un ‘Pacto de Mayo’. ¿Sabe cómo debiera llamarse? ‘Pacto de cipayos’ porque no le cabe otro nombre a los que están por votar”, agregó.



14:45 hs

HOY

Siguen las cuestiones de privilegio con críticas al Gobierno y se demora el inicio del tratamiento



“Esta cuestión de privilegio es contra Milei y Villarruel, porque no se pronunciaron sobre lo que fue el intento golpista en Bolivia. Es grave, las noticias recorrieron el mundo”, protestó Alejandro Vilca del Frente de Izquierda.



En esa misma línea, Nicolás del Caño expresó: “El gobierno, que desfinanció los proyectos que combaten las redes de trata, al mismo tiempo destina millones para reprimir a quienes nos manifestamos y yo nos impidieron el ingreso a este Congreso”.



13:52 hs

HOY

Santoro acusó al presidente Milei de denuciar un golpe de Estado y después irse “de vacaciones por Europa”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, pidió una Cuestión de Privilegio para criticar al presidente de la Nación, Javier Milei.



“Denunció un intento de Golpe de Estado y después se fue de vacaciones por Europa”, asguró el legislador opositor. Y agregó: “El presidente tiene que ser conciente de la gravedad política, económica y social que tiene nuestro país. Él no va a ser amenazado por los movimientos sociales, él tiene que resolver un problema profundo, que es la debilidad financiera de nuestro país”.



“Nos estamos acostumbrando a que el Presidente pueda decir cualquier cosa”, afirmó Santoro.



13:43 hs

HOY

13:32 hs

HOY

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por su accionar en el caso Loan Danilo Peña, el chico desaparecido en Corrientes.



“Acá el gobierno ha decidio desmantelar programas, hoy vemos como hacen shows, como el de la ministra Bullrich, a 15 días de la desaparición de Loan, sacándose fotos con el presidente”, dijo el legislador al momentos de su Cuestión de Privilegio.



Y agregó: “Entonces nos preguntamos, ¿por qué el Gobierno ahora habla de que está preocupado cuando ha desmantelado estos proyectos?”



13:10 hs

HOY

Stolbizer apuntó contra el presidente Milei y Yedlin le pidió a Pettovello que vaya al Congreso

En la instancia de Cuestiones de Privilegio, la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer, y el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, criticaron fuertemente al presidente de la Nación, Javier Milei, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



“Hablar de un golpe de Estado desde el ejercicio de nuestra actividad legislativa es insostenible”, sostuvo Stolbizer al momento de su alocución. “Debería promover la convivencia democrática”, agregó.



Mientras que Yedlin le solicitó a la titular de la cartera de Capital Humano que se presente en el Congreso Nacional, para dar explicaciones. “Qué va a hacer con la pobreza en la Argentina y la emergencia alimentaria”, planteó el legislador opositor.



“Debe venir la ministra de Capital Humano a explicarnos qué va a hacer con la pobreza en la Argentina, qué va a hacer con la emergencia alimentaria que hoy vive la Argentina. También quiero extender esto al ministro de Salud de la Nación”, sentenció



13:01 hs

HOY

Cruces en Diputados por los carteles de Loan: Lombardi acusó al kirchnerismo de utilizar el caso con fines políticos

El legislador Roberto Antonio Sánchez, de la Unión Cívica Radical, aprovechó los últimos minutos de su discurso en la sesión por la Ley Bases y el paquete fiscal para enviarle un saludo a su hija.