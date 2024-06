Primer escándalo de corrupción del gobierno de Milei

Lunes, 3 de junio de 2024

Espionaje a los propios y extraños; tenemos alimentos arrumbados; gente con hambre; y encima de todo eso, un hecho de corrupción ya comprobado y denunciado por el propio Gobierno. Es grave todo, es un cóctel.





Alimentos retenidos por Capital Humano: cómo salió a la luz el primer escándalo por corrupción en la era de Javier Milei



La investigación realizada destapó un complejo entramado del manejo de recursos en un área sensible. El detalle del trabajo que puso en la mira de la opinión pública la transparencia del Gobierno.



El Gobierno atraviesa horas complicadas en medio de la polémica por los alimentos retenidos en depósitos del Ministerio de Capital Humano. Se trata del primer escándalo de corrupción en el gobierno de Javier Milei, que lleva apenas seis meses de mandato. Un trabajo de investigación puso luz sobre el hecho, con una fuerte repercusión política.



El periodista Jorge Rial analizó las consecuencias del informe presentado en su programa Argenzuela, ciclo que conduce en la pantalla en el que se revelaron detalles en torno al primer gran escándalo de corrupción del gobierno de Javier Milei, en medio de la polémica por las seis mil toneladas de alimentos retenidos.



Javier Milei: cómo se descubrió la maniobra de corrupción

Desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) Rial expresó este sábado: "El primer escándalo de corrupcion del gobierno de @JMilei fue descubierto el lunes en #Argenzuela gracias a una enorme investigación de Mauro Federico y todo el equipo de producción. Gracias a todos los medios por reflejarlo"



Luego, el conductor de Argenzuela hizo algunas conseideraciones sobre el tema que sin dudas hoy sacude el tablero político del Gobierno. "Destapó algo que el lunes uno no preveía que iba a terminar 72 horas después en este escándalo con la eyección de un importante funcionario de la cartera que maneja Sandra Pettovello", expresó en comunicación con Lautaro Maislin y Daniela Gian en Fuera de Agenda.



La información que descubrió terminó con el despido del secretario de Niñez, Infancia y Familia, Pablo de la Torre, colaborador directo de la ministra de Capital Humano.



Respecto al informe, Rial sostuvo que se trató de "un gran laburo de Mauro Federico a la cabeza y todo el equipo de producción e investigación de Argenzuela".



Además, el conductor reveló: "La ministra (Sandra Pettovello) nos dijo en un off , después de nuestra denuncia, que se había enterado por nosotros, teóricamente". Aunque aclaró: "Déjenme desconfiar de eso, hay que ver hasta donde sabía y si no sabía, ¿qué más hay?".



En ese sentido, señaló que "acá hay dos denuncias importantes: una es el tema que tiene que ver con los alimentos en los depósitos y este nuevo que tiene que ver con sobresueldos. Hay mil millones de pesos dando vueltas". Para Rial, sin dudas esta revelación "traerá consecuencias". "Esto no va a quedar acá, va a haber denuncias penales", añadió.



"Dieciocho nombres que, cuando empezamos a averiguar, eran todos nombres que se conocían entre si... Eran conocidos. Esto fue armado exclusivamente para esto. Pero hay más", señaló respecto a los destinatarios de esos sobresueldos.



Sobre la ausencia del presidente Javier Milei, que estuvo de viaje por Estados Unidos y El Salvador, y su respuesta sobre el escándalo, el conductor comentó: "Habilitó a que Pettovello iniciara las acciones que inició... Fue el propio Milei el que dijo 'vayan para adelante'... Está al tanto de todo lo que está pasando, que después silbe y mire para otro lado es otra cosa".



Por otra parte, puso en dudas la continuidad de la ministra de Capital Humano: "Hay que ver hasta dónde va a resistir Sandra Pettovello la presión política, judicial y anímica, porque lo que cuentan es que tuvo una semana espantosa". "No le conozco el grado en sangre de lealtad a Milei... Pettovello es una especie de bastón anímico, de contención (para el jefe de Estado)", agregó.



"Tenemos espionaje a los propios y extraños; tenemos alimentos arrumbados; gente con hambre; y encima de todo eso, un hecho de corrupción ya comprobado y denunciado por el propio Gobierno. Es grave todo, es un cóctel. No sé cómo va a seguir escalando todo esto. Pero creo que se viene una tormenta enorme", concluyó.



Ordenan allanar los galpones donde Capital Humano guarda los alimentos



Luego de que se conocieran que el Ministerio de Capital Humano almacenó más de 5.000 kilos de alimentos con próxima fecha de expiración, la Justicia le ordenó a Sandra Pettovello que presente un plan de distribución. Ante el incumplimiento de la cartera nacional, y tras el fallo que solicita a Gendarmería a realizar un inventario de un galpón en Tucumán, el juez Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento en otro depósito.



Se trata del Centro Operativo Martelli, el otro galpón en donde el Ministerio de Capital Humano acumuló mercaderías que fueron compradas por la anterior gestión nacional que tienen como destinatario a los comedores barriales. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 dispuso, en un fallo del sábado 1° de junio, una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”.