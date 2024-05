Histórico desempleo en la Presidencia de Milei

Viernes, 31 de mayo de 2024

A nivel nacional, se contabilizaron 354.428 empleos registrados en la construcción, el menor volumen de empleo desde agosto de 2021. Dicha cifra equivale, en la comparación interanual, a una baja del 20,6% (quinto mes consecutivo de bajas interanual)

El empleo registrado en la construcción se derrumbó un 20,6% en marzo en comparación al mismo mes del 2023, y exhibió su mayor caída desde agosto del 2021, durante la pandemia de coronavirus.



Se trata del descenso relativo más significativo de los últimos cuarenta meses (se debe remontar a noviembre 2020 para ver una caída superior, que fue en ese momento de -21,1%); además, equivale a la pérdida de 91.929 empleos en relación con marzo del 2023.



La situación es igualmente negativa al observar la comparación mensual: se registró una baja del 2,1% respecto al mes anterior (febrero 2024) perdiendo así 7.672 empleos formales en el sector en solo ese mes y acumuló su séptimo descenso al hilo.



Al acumular estas siete bajas mensuales, desde septiembre 2023 a marzo 2024 desaparecieron 90.240 empleos formales en el sector de la construcción; y 67.811 se perdieron desde diciembre 2023 a marzo 2024 particularmente.



En cuanto al desagregado regional, la Patagonia mostró el declive más leve con una caída del 11,3%, oxigenada por el sector petrolero neuquino y la infraestructura en Vaca Muerta.



El Noreste Argentino (NEA), en tanto, reportó una baja del 53,7%, cifras que no se vieron siquiera en plena pandemia.



El desplome por región y provincias

Respecto al resto de las regiones, la Pampeana y el AMBA mostraron caídas inferiores al nivel nacional (-17,1% y -16,9% respectivamente) mientras que el NOA y Cuyo lo hicieron por encima de la misma (-23,7% y -32,8% respectivamente).



En la medición mensual, salvo la Patagonia (creció 0,6% por impulso de Neuquén) también todas las regiones presentaron bajas: la más leve se observó en la Pampeana con -1,7% al tiempo que Cuyo exhibió el descenso más fuerte del mes (-5,4%).



A la vez, el análisis pormenorizado demuestra que solo un distrito sostiene alzas aunque desacelerando: Salta (1,9% vs. 9,0% de febrero). Por el contrario, todas las demás jurisdicciones subnacionales presentan bajas y diez en particular lo hacen a un ritmo mayor al -40%.



En este marco, los descensos más fuertes estuvieron en Chaco (-62,0%) y Formosa (-65,5%). La posición de estas dos provincias como las de mayores caídas relativas interanuales se repite por sexto mes consecutivo.



El escenario se replica en la comparación mensual. Únicamente se observa alzas en un distrito (Neuquén con +4,5%, situación que motivó que la Patagonia en su conjunta vea una leve alza mensual como se especificó previamente), mientras que en los restantes distritos se registraron descensos, siendo la de La Pampa la más fuerte (-11,0%), única en caer en doble dígito.