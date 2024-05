Nación apelará a la Justicia para no repartir las 5.000 toneladas de alimentos Martes, 28 de mayo de 2024 El Gobierno nacional apelará la decisión judicial del juez Sebastián Casanello, luego que le ordenara al Ministerio de Capital Humano que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su distribución.

Desde la cartera que coordina Sandra Pettovello anunciaron que apelarán la resolución de la Justicia al argumentar que "no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública".



"De las 5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60 %, más de 3.000 toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría", explicaron.



En la misma línea, puntualizaron que la yerba, a la que calificaron de mala calidad, fue adquirida a través de "procesos poco transparentes" durante la administración del Alberto Fernández. "El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes" , calificaron desde el Ministerio.



Asimismo, aclararon que "no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".



Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni , expresó en la habitual conferencia de prensa que "la Justicia no se puede entrometer en la política pública".



"Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo", remarcó.



Por su parte, prometió que "no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura" , y diferenció los alimentos que se entregan a comedores de los que se destinan a reserva para catástrofes.



"Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y, por el otro lado, la política de mercadería para futuras catástrofes, que por supuesto esperamos que no ocurran jamás", concluyó el funcionario nacional.