Renunció el Jefe de la Agencia de Inteligencia Silvestre Sívori

Martes, 28 de mayo de 2024



El jefe de los espías había llegado al cargo recomendado por el saliente Nicolás Posse.



El abogado Silvestre Sívori renunció como número uno de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en medio de los cambios en la Jefatura de Gabinete.



La salida de Sívori de la AFI se relaciona con su cercanía con el ahora ex jefe de ministros, Nicolás Posse.



Sívori había sido designado en el cargo el pasado 12 de diciembre, recomendado por Posse.



"El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori, presentó su renuncia. Fue luego de la salida del Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien lo había acercado en 2023 a los equipos técnicos de la Libertad Avanza", se informó oficialmente.



La salida de Sívori se publicará mañana con un decreto en el Boletín Oficial (BO).



Estaba al frente de la AFI desde el 12 de diciembre de 2023, luego del decreto de intervención dispuesto por el presidente Milei sobre la Agencia para impulsar "su profesionalización, afianzar las relaciones de cooperación con agencias internacionales y revalorizar las tareas de inteligencia acorde a los intereses estratégicos del nuevo gobierno".



Desde diciembre, Sívori seleccionó perfiles técnicos para despolitizar los cargos jerárquicos dentro de la Agencia.



También "fortaleció la relación de la Agencia con organismos de la región y el mundo para avanzar en la lucha contra el terrorismo", señaló la AFI.



"Uno de los hitos fue el avance de la agenda común con la CIA que incluyó capacitaciones por parte de los estadounidenses y la visita a la Argentina del titular, William J. Burns", agregó el comunicado.



El ahora ex titular de la AFI es un abogado que también había trabajado previamente con el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.



En su paso por el gobierno porteño, Sívori desempeñó funciones en la Secretaría Legal y Técnica y en la Agencia de Protección Ambiental. También fue abogado en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad.



También con Dietrich fue, en el Gobierno nacional, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte entre 2016 y 2019 y en 2021 trabajó en la Procuración del gobierno de la Ciudad.